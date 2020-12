Duże zmiany na rynku energii. TGE utrzyma znaczącą rolę

W najbliższych tygodniach czekają nas spore zmiany w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. Najważniejsze z nich to pojawienie się na rachunkach za energię elektryczną opłaty mocowej oraz zmiany w obligu giełdowym. O wchodzących w życie rozwiązaniach dyskutowano podczas debaty "Rynek energii w Polsce w obliczu transformacji energetycznej", która została zorganizowana z okazji 20. rocznicy powstania Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Pozytywna rola obliga

Przemysł w zawieszeniu

Spółki obrotu podzielone

- TGE odgrywa bardzo ważną rolę. To jest miejsce, gdzie kształtuje się cena odniesienia. Obligo giełdowe ogranicza swobodę działalności, ale cały obszar energetyki jest ograniczony jeśli chodzi o swobodę działalności gospodarczej. To jest obszar, gdzie istnieje reglamentacja działalności, poczynając od koncesjonowania poprzez wiele różnych obowiązków. Ograniczenie w działalności gospodarczej ma przynieść pozytywne efekty dla rynku, dla przedsiębiorców i dla konsumentów. Podobnie jest z obligiem giełdowym - komentuje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).W jego ocenie z obliga giełdowego wynika wiele pozytywnych efektów, jednym z nich jest kształtowanie ceny rynkowej.Prezes URE zwrócił uwagę, że rok 2021 przyniesie zmiany na rachunkach energii dla odbiorców końcowych, gdzie pojawią się nowe pozycje: opłata mocowa i opłata wspierająca OZE.Zmiany zachodzą także w segmencie wytwarzania.- Energetyka rozproszona zaktywizowała odbiorców, jest już pewna moda na nią. To angażuje duże kapitały odbiorców, ponieważ programy wsparcia wspierają te inwestycje tylko w ograniczonym zakresie - dodał Rafał Gawin.Zniesienie obliga giełdowego budzi sprzeciw przemysłowych odbiorców energii, dla których koszty zakupu energii elektrycznej mają szczególnie duże znaczenie.- Mnie osobiście zapowiedzi zniesienia obliga giełdowego bardzo martwią. Zostało ono wprowadzone w 2010 r., kiedy były odczuwalne skutki konsolidacji energetyki. Przed wprowadzeniem obliga płynność na TGE była na poziomie 2-3 proc. całego obrotu energią - podkreślił Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.Innym zagrożeniem dla odbiorców przemysłowych jest wprowadzenie opłaty mocowej, która wpłynie na stabilność działalności wielu przedsiębiorstw.- Środowiska przemysłowe postulowały przesunięcie terminu wprowadzenia rynku mocy o rok. Mam nadzieję, że te rozwiązania zdążą się jeszcze pojawić. Jeżeli tak się nie stanie, to będzie duży problem. W Europie nie ma wielu krajów, które by zapewniały swoje bezpieczeństwo energetyczne w tej formie - ostrzegał Kaliś, którego zdaniem wprowadzenie opłaty mocowej może spowodować trudności finansowe dla wielu firm i ograniczyć ich zdolności inwestycyjne. Dla największych odbiorców będą to dodatkowe koszty przekraczające 100 mln zł rocznie.- Dla spółek obrotu energią płynność jest bardzo ważna. Można znaleźć wiele za i przeciw określonej wielkości obliga. Wśród spółek obrotu nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie, każda spółka ma swoją opinię w zależności od tego, jaka jest jej pozycja na rynku i jaki ma wolumen wytwarzania w grupie - informuje Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią.Niezależnie od wielkości obliga przyszłość TGE maluje się w pozytywnych barwach.- Płynność na giełdzie oraz kształtowanie wiarygodnych cen energii są nam wszystkim potrzebne - zaznacza Marek Kulesa.