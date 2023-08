Duży spadek cen energii w Wielkiej Brytanii

Po raz pierwszy od rosyjskiej napaści na Ukrainę wartość typowego rachunku za energię elektryczną w Wielkiej Brytanii dla odbiorców indywidualnych spadnie poniżej 2000 funtów rocznie - poinformował Ofgem, brytyjski regulator rynku energii.

Ofgem ogłosił, że od 1 października typowy rachunek za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych wyniesie 1923 funty rocznie. To o 151 funtów mniej niż w obecnym kwartale, choć nadal o połowę więcej niż jesienią 2021 r.

Jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, ale gdy już odczuwalne były skutki grania przez Rosję cenami gazu, wartość typowego rachunku wzrosła do 1971 funtów rocznie, a od października 2022 r. miała wynosić 3549 funtów, ale zanim zaczęło to obowiązywać rząd ówczesnej premier Liz Truss wprowadził program subsydiowania cen, dzięki któremu odbiorcy indywidualni płacili rachunki tylko do kwoty 2500 funtów, a wszystko powyżej było pokrywane z budżetu państwa.

Faktyczne ceny energii osiągnęły rekordowy poziom w pierwszym kwartale tego roku - gdyby nie te rządowe dopłaty, odbiorcy indywidualni płaciliby niemal 4500 funtów rocznie.

1923 funty to wartość rachunku za energię dla odbiorców indywidualnych, korzystających ze standardowej taryfy w przypadku typowego zużycia. Ta kwota wyliczana jest na podstawie ustalanego przez Ofgem maksymalnego pułapu cenowego za kilowatogodzinę, jaki dostawcy energii mogą pobierać od odbiorców indywidualnych. Pułap zależy przede wszystkim od cen rynkowych. Dotyczy to ok. 22 mln gospodarstw domowych w Anglii, Szkocji i Walii, które korzystają ze standardowych taryf, przy czym jeśli ktoś zużywa mniej energii, zapłaci mniej niż 1923 funty, jeśli zużywa więcej - zapłaci więcej.