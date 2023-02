Duży wzrost cen CO2 w styczniu

W styczniu 2023 r. ceny uprawnień do emisji CO2 osiągnęły poziom prawie 90 euro, czyli o blisko 10 euro więcej niż w grudniu. W styczniu giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła tylko jedną aukcję, na której sprzedano ponad 2,67 mln polskich uprawnień EUA za 204 mln euro.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w styczniu 2023r. wzrosły z 80,78 do 89,85 do euro za EUA.

Zmienność cen w styczniu mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 19 proc. (zakres cen wyniósł 15,18 euro).

- W pierwszym dniu nowego 2023 r. uprawnienia do emisji były wyżej wyceniane niż w ostatnim dniu 2022 r. (83,30 euro wobec 80,78 euro). Jednak był to tylko jednorazowy skok notowań, ponieważ od tego momentu ceny uprawnień systematycznie spadały. W dniu 6 stycznia spadki te sięgały już prawie 9 euro. W tym przypadku na cenach mogło zaważyć kilka czynników sprzyjających niższym emisjom, tj. m.in. łagodniejsza zima, większe wykorzystanie OZE do produkcji energii, czy niższe ceny gazu wspierające użycie tego paliwa zamiast bardziej emisyjnego węgla - czytamy w raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Zdaniem Ośrodka inwestorzy ignorowali jednocześnie fakt zmniejszonej podaży uprawnień na rynku pierwotnym, ponieważ możliwość zakupu na aukcjach była możliwa dopiero od dnia 9 stycznia (pierwsza aukcja unijna w 2023 r.).

Szybki wzrost uprawnień o 10 proc. do poziomu 90 euro

Po tak znaczących spadkach, ceny znalazły się w kilkudniowej konsolidacji w obszarze ok. 75-78 euro. Wybicie cen z tego rejonu nastąpiło dopiero w dniu 18 stycznia, kiedy uprawnienia osiągnęły wartość ok. 80,5 euro.

Wybiciu cen z konsolidacji towarzyszył stosunkowo wysoki wolumen obrotów (ok. 8 mln) i był to sygnał dla inwestorów do dalszych wzrostów. W efekcie uprawnienia EUA zyskały na wartości ok. 10 euro i w ostatnim dniu stycznia były notowane po ok. 90 euro.

- Eksperci podkreślają, że tak gwałtownym wzrostom cen mogło sprzyjać zjawisko tzw. „short squeeze” (lub „short covering”). Inną przyczyną wzrostów cen mogła być informacja o opóźnieniu wydawania bezpłatnych uprawnień na 2023 r. (podobnie jak w 2022 r.) z uwagi na konieczność ich dostosowania do zmieniającej się aktywności instalacji - tłumaczy KOBiZE.

Może to oznaczać, że przemysł będzie musiał kupować uprawnienia na rynku aby rozliczyć się z emisji za 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Zdaniem KOBiZE prawdopodobnie na ceny mogła mieć wpływ również informacja z 24 stycznia o propozycji wydłużenia terminów wydawania bezpłatnych uprawnień (z 28 lutego na 30 czerwca) oraz wydłużenia terminu rozliczenia emisji przez operatorów instalacji z EU ETS (z 30 kwietnia na 30 września).

Kształtowanie się cen CO2 na rynku pierwotnym. Polska znowu sprzedała

- W styczniu 2023 r. w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 15 aukcji uprawnień EUA oraz jedną aukcję dla uprawnień lotniczych (wszystkie na platformie aukcyjnej giełdy EEX) - informuje KOBiZE.

Sprzedano łącznie blisko 35 mln uprawnień EUA, po średniej ważonej cenie 79,99 euro (o 0,32 euro powyżej średniej ceny spot z rynku wtórnego). Współczynnik popytu do podaży uprawnień, tzw. cover ratio na wszystkich aukcjach EUA wyniósł 2,0810.

W styczniu 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła tylko jedną aukcję, na której sprzedano ponad 2,67 mln polskich uprawnień EUA uzyskując cenę 76,25 euro. Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ponad 204 mln EUR.

Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (24 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen (współczynnik cover ratio wyniósł 2,05).

W styczniu sprzedano ok. 92 mln uprawnień do emisji CO2

Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 92 mln uprawnień.

Zmienność cen w styczniu mierzona stosunkiem zakresu cen do średniej ważonej wyniosła ok. 19 proc. (zakres cen wyniósł 15,18 euro.).