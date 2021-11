Duży wzrost przychodów i zysków Polenergii

Po trzech kwartałach 2021 r. Polenergia osiągnęła 1,93 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 45 proc. r/r. Skorygowany zysk netto wzrósł o 73 proc. r/r do blisko 149 mln zł.

Więcej klientów

- Cel Grupy Polenergia na najbliższe lata jest jasno określony i konsekwentnie realizowany. To 3000 MW mocy w morskich projektach wspólnie realizowanych z Equinor oraz ponad 500 MW mocy w zielonych inwestycjach na lądzie. Jako lider transformacji energetycznej w Polsce przygotowujemy się i będziemy gotowi do powrotu do dynamicznego rozwoju nowych projektów lądowych farm wiatrowych, gdy tylko odpowiednie regulacje zostaną zmienione. Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z liberalizacją zasady 10H. Gdy tylko zostaną one zrealizowane będziemy gotowi zwiększyć nasze portfolio projektów onshore w rozwoju o kolejne kilkaset MW. Będą to projekty, które dostarczą czystą, zeroemisyjną energię na rynek na konkurencyjnych warunkach - komentuje Michał Michalski, prezes Polenergii.W ostatnich kwartałach grupa znacznie zwiększyła wolumeny sprzedaży do odbiorców przemysłowych i jednocześnie aktywnie pozyskuje kolejnych klientów na lata 2022 – 2024.Także aktywnie prowadzona jest sprzedaż energii odnawialnej do klientów końcowych przez spółkę Polenergia Sprzedaż.Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych grupy sprzedawana jest w standardzie Energia 2051 poprzez stronę internetową oraz kanały telesprzedaży. Rozwijana jest też działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE. Przygotowywane są produkty krótko i długoterminowe dla segmentu niezależnych wytwórców OZE oraz odbiorców końcowych.Większościowym akcjonariuszem Polenergii, posiadającym 51,64 proc. akcji, jest fundusz Mansa Investments, który jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.