Duży wzrost przychodów i zysku grupy Enea

Enea po trzech kwartałach 2019 r. ma powody do zadowolenia. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 12,1 mld zł i były o 29,7 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku 2018, kiedy wyniosły 9,3 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 920,2 mln zł do 1,4 mld zł (to wzrost o 55,2 proc.). Zysk netto wyniósł 989,9 mln zł i był o 59,6 proc. wyższy niż rok wcześniej, kiedy był na poziomie 620,2 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. grupa Enea wypracowała wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) na poziomie 2,55 mld zł (wzrost r/r o 582 mln zł).

Enea wyjaśnia, że wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o ponad 2 miliardy zł wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 1 585 GWh, wzrostu średniej ceny sprzedaży o 23 proc. oraz z wyższych przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych.

Enea zanotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 27 mln zł głównie w wyniku wyższego wolumenu sprzedaży o 162 GWh oraz wyższej średniej ceny sprzedaży o 14 proc.