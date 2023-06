Duży zagraniczny gracz w OZE ma ambitne plany wobec Polski

Statkraft zamierza w Polsce rozwijać projekty w segmentach energetyki słonecznej i wiatrowej wraz z magazynami energii i zbudować portfel ponad 1 GW projektów OZE do 2030 roku - wynika z informacji podanych przez Stakraft.

Polska jest jednym z 21 państw, w których Statkraft prowadzi działalność operacyjną. Ta norweska państwowa spółka jest obecna nad Wisłą od 2018 roku.

W ostatnich 5 latach działalność w Polsce firma koncentrowała się na zakupie i sprzedaży energii odnawialnej na podstawie umów PPA (Power Purchase Agreement), prowadzonej przez Statkraft Markets.

Teraz Statkraft podał, że w Polsce będzie także rozwijał własne aktywa wytwórcze w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Statkraft zapowiada przyspieszenie w energetyce słonecznej, wiatrowej i magazynach energii

- Sto procent nowych inwestycji Statkraft dotyczy energii odnawialnej. Naszym globalnym celem, który chcemy zrealizować do 2025 roku, jest oddawanie do użytku co dziewięć dni zasobów odpowiadających jednej nowej instalacji OZE - mówi Evert Vlaswinkel, starszy wiceprezydent regionu w firmie Statkraft.

- W kolejnych latach przyspieszymy rozwój energetyki słonecznej, lądowej energetyki wiatrowej oraz magazynów energii, dążąc do osiągnięcia rocznego tempa wzrostu zapewniającego 4 GW mocy z OZE rocznie do 2030. Polska będzie miała istotny udział w wypełnianiu tych zamierzeń - mówi Evert Vlaswinkel.

Stratkraft w Polsce planuje rozwój projektów OZE poprzez trzy ścieżki działania

Polskie biuro Statkraft rozpoczęło działalność w 2022 roku. W naszym kraju Statkraft, jako deweloper, chce uczestniczyć w trzech segmentach rynku OZE – energetyce słonecznej, wiatrowej oraz magazynowaniu energii.

Celem strategicznym firmy w Polsce jest, jak podano w komunikacie, osiągnięcie ponad 1 GW portfela projektów OZE do 2030 roku.

- Tempo rozwoju zielonych źródeł energii w Polsce jest imponujące, szczególnie w obszarze energetyki słonecznej. To zdecydowanie wyróżnia nasz kraj na tle Europy. Jednocześnie wciąż dostrzegamy niewykorzystany potencjał i potrzebę realizacji wielkoskalowych inwestycji, zarówno w przypadku energii ze słońca, jak i wiatru - powiedział Michał Smyk, menedżer na Polskę w firmie Stakraft.

Statkraft podał, że będzie rozwijał portfel projektów OZE w Polsce w oparciu o model biznesowy uwzględniający trzy ścieżki działania - transakcje M&A, nawiązywanie partnerstw z deweloperami w obszarze energetyki słonecznej i wiatrowej, inwestycje w projekty typu greenfield.

Statkraft w 2022 roku wyprodukował 60,2 TWh energii elektrycznej, a z tego 97 proc. z odnawialnych źródeł energii. Największy segment wytwórczy firmy to energetyka wodna. W minionym roku ten segment wytworzył 53,9 TWh energii. Geograficznie rzecz biorąc Stratkraft najwięcej energii produkuje w Norwegii, gdzie w 2022 produkcja wyniosła 46 TWh.