Dwa razy za mało inwestycji w wiatraki. Cele na 2030 r. są nieosiągalne

W 2020 roku w Europie zainwestowano 42,8 mld euro w nowe farmy wiatrowe. Inwestycje w najbliższych latach to 19,6 GW nowych mocy - w tym 13 GW w UE. Po to, by osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne roku 2030, Unia powinna budować ponad dwa razy więcej. Główne bariery, według raportu WindEurope, to wolne tempo wydawania pozwoleń i za mało nowych projektów.

Wąskie gardła energetyki wiatrowej

W 2020 roku najniższe nakłady inwestycyjne na budowę nowych lądowych farm wiatrowych były w Hiszpanii i Szwecji, gdzie wyniosły średnio około 1 mln euro/MW. Inne kraje, gdzie w przypadku wiatraków na lądzie nakłady w 2020 roku były niższe od średniej europejskiej, to Norwegia (1,1 mln euro/MW), Polska (1,2 mln euro/MW) i Rosja (1,2 mln euro/MW).WindEurope wskazała przyczynę: kraje "tańszych wiatraków na lądzie" mają mniej ograniczeń gruntowych i mogą budować większe farmy wiatrowe, korzystając z ekonomii skali. Natomiast kraje borykające się z ograniczeniami dotyczącymi gruntów i większymi problemami z uzyskiwaniem różnorakich pozwoleń mają wyższe koszty inwestycji, a są to, jak wskazuje raport, Niemcy (1,7 mln euro/MW), Holandia (1,5 mln euro/MW ) i Francja (1,5 mln euro/MW).Średnie nakłady inwestycyjne na MW mocy w przypadku nowych morskich farm wiatrowych w latach 2016-2018 spadły z około 4,5 mln euro/MW w 2015 do około 2,5 mln euro/MW w 2018 r., ale w latach 2019-2020 sytuacja ta uległa odwróceniu. W 2019 średnie nakłady w tym segmencie energetyki wiatrowej w Europie podskoczyły znowu do 4,5 mln euro/MW, spadając w 2020 do około 3,5 mln euro/MW.WindEurope wskazuje, że przyczyny wyższych lub niższych nakładów inwestycyjnych wynikają ze specyfiki poszczególnych projektów morskich farm wiatrowych, ale ogólnie rzecz biorąc w przyszłych latach spodziewa się redukcji CAPEX-u w tym sektorze, bo technologia nadal dojrzewa.WindEurope wskazuje w raporcie, że zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 55 proc. spowoduje, według szacunków Komisji Europejskiej, rewizję w górę celu OZE, czyli zużycia energii odnawialnej w zużyciu energii brutto, z 32 proc. obecnie do 38-40 proc.Będzie to wymagało zwiększenia mocy wiatraków o około 90 GW w stosunku do tego, do czego państwa członkowskie zobowiązały się w swoich krajowych planach na rzecz energii i klimatu do 2030 roku.WindEurope wskazuje, że, aby osiągnąć wyższy cel OZE, UE powinna dążyć do instalowania w energetyce wiatrowej 27 GW rocznie w latach 2021-2030. W krajach Unii w 2020 r. zbudowano 10,5 GW nowych mocy wiatrowych. WindEurope spodziewa się, że tempo inwestycji wzrośnie do 15 GW rocznie w latach 2021-2025.Z raportu wynika, że wyzwaniem dla energetyki wiatrowej nie jest finansowanie czy koszty technologii, lecz ślimaczące się procedury administracyjne, które ograniczają rozwijanie projektów nowych farm wiatrowych.WindEurope podała, że zgodnie z krajowymi planami na rzecz energii i klimatu, aby osiągnąć cel 40 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., UE musiałaby instalować 12,8 GW mocy wiatrowej na lądzie rocznie w latach 2021-2030, a w przypadku skorygowanego celu do 55 proc. - ponad 22 GW rocznie. Natomiast w 2020 zainstalowano w tym sektorze tylko 8 GW i finansowano nowe projekty o mocy 12,5 GW.WindEurope wskazuje w raporcie, że obecnie uzyskiwanie pozwoleń dla nowych i modernizowanych (repowering) farm wiatrowych jest trudne ze względu na ograniczenia w planowaniu przestrzennym (m.in. minimalna odległość od zabudowań, strefy wyłączone wokół instalacji radarowych lub na obszarach Natura 2000), procedury wydawania pozwoleń są powolne (duża liczba organów administracyjnych zaangażowanych w procedury), a organy wydające pozwolenia nie mają wystarczającej liczby pracowników.- Europa chce więcej energii wiatrowej, aby osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne. Technologia jest dostępna. Tak samo jak pieniądze. Brakuje jednak odpowiednich polityk, zwłaszcza w zakresie wydawania pozwoleń dla nowych farm wiatrowych, gdzie zasady i procedury są zbyt skomplikowane. Zmiana dyrektywy UE w sprawie odnawialnych źródeł energii w pakiecie „Fit for 55” musi temu zaradzić - ocenił Giles Dickson.