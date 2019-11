Dwa standardy w drodze do gospodarki obiegu zamkniętego

W systemie certyfikacyjnym nie ma jednej normy odnoszącej się do gospodarki obiegu zamkniętego. Są za to inne narzędzia, która pomagają firmie tak zarządzać jej wpływem na środowisko, aby spełniała coraz bardziej wyśrubowane wymagania.

Standard EMAS jest ogólnie dostępny jako dokument unijny. Materiały dotyczące ISO 14001 za sto kilkadziesiąt złotych można nabyć w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.- W obu znajdują się wskazówki, jak należy zarządzać wpływem przedsiębiorstwa na środowisko, co należy robić, czego nie - wyjaśnia Mariusz Gołąb. - Gdy firma będzie już gotowa, może się do nas zgłosić z wnioskiem o sprawdzenie w drodze audytu, czy w praktyce jej działanie w obszarze środowiska jest zgodne ze standardem jednym czy drugim. W przypadku ISO 14001 wystawiamy certyfikat. W przypadku EMAS wystawiamy potwierdzenie, że audyt się odbył, a certyfikat wydaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Oba są ważne trzy lata. Co roku musi jednak nastąpić weryfikacja.Co firma zyskuje, dysponując certyfikatami?Zdaniem przedstawiciela TÜV Nord Polska przede wszystkim zdobywa prestiż, ale nie tylko. Wielu kontrahentów, szczególnie na rynkach zachodnich, wymaga takich certyfikatów. Zależy im, aby w całym łańcuchu dostaw występowały firmy, które potrafią odpowiednio zarządzać swoim wpływem na środowisko.Spełniając wymagania EMAS, spełnia się jednocześnie wymagania standardu ISO 14001. EMAS jest jednak bardziej rozbudowany. Poza otrzymaniem certyfikatu firma trafia do polskiego rejestru EMAS, który jest dostępny na stronie GDOŚ, ale także do rejestru światowego. Jest też cały szereg mniej spektakularnych profitów. Przykładowo, firmy ujęte w rejestrze są zwolnione z opłaty za rejestrację w Bazie Danych o Odpadach, mają rzadsze kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.Wśród polskich firm zdecydowanie popularniejsze jest ISO 14001. Często bywa tak, że po standard sięgają najpierw duże przedsiębiorstwa, które potem zaczynają go wymagać od swoich dostawców. W efekcie największą grupą zainteresowaną standardami są średnie firmy.TÜV Nord Polska przeprowadza audyty weryfikacyjne EMAS dla takich znanych marek, jak m.in: Arctic Paper - największy producent papierów offsetowych w Polsce, Alba - trzecie co do wielkości prywatne przedsiębiorstwo odbierające odpady w Polsce, Rafako - czołowy światowy producent elementów kotłowych dla energetyki zawodowej, AB - polski dystrybutor sprzętu IT znajdujący się w pierwszej 10. w Europie; ponadto także PGE, Suez, Engie i inne. Wśród mniejszych firm można wymienić: Zeta S.C. - producenta pojemników budowlanych pochodzących w 100 proc. z recyklingu, P.W. OFI - firmę zajmującą się utrzymaniem terenów zielonych, a także Polską Korporację Recyklingu, której nazwa sama wyjaśnia zakres działalności.Koszt certyfikacji zależy od wielkości firmy i skali jej wpływu na środowisko. Może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.Ważnym punktem na mapie prowadzącej do gospodarki obiegu zamkniętego jest też stosunkowo nowa, licząca kilka lat, procedura utraty statusu odpadu. Chodzi o złom stalowy, odpady miedziane, aluminiowe i szklane, które dzięki niej mogą stać się surowcem przeznaczonym do obrotu handlowego.Inny to doradztwo. - Mamy autorski program, który nazwaliśmy Green Kaizen. Chodzi w nim o wykorzystanie metodologii Kaizen (doskonalenie aspektów działalności firmy - red.) do zarządzania sprawami środowiska i do ograniczenia negatywnego wpływu działalności produkcyjnej na nie - mówi Mariusz Gołąb.