Dwóch wiceprezesów Taurona ma stracić stanowiska za Jaworzno

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako rozpoczęły mediacje dotyczące wypracowania nowego harmonogramu dot, uruchomienia bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Bogdan Tkocz z "Solidarności" przekonuje, że ratunkiem dla krajowej energetyki może być powołanie Ministerstwa Energetyki i powrót ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.

Z informacji WNP.PL wynika, że na piątek 12 sierpnia 2022 r. zaplanowano posiedzenie rady nadzorczej Tauron Polska Energia. W jego trakcie odwołani z zarządu mają zostać Artur Michałowski, wiceprezes ds. handlu oraz Jerzy Topolski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem.

Powodem do dymisji mają być kłopoty z pracą bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz brak odpowiednich dostaw węgla.

Kolejna zmiana

To byłaby kolejna poważna zmiana personalna w Tauronie w ciągu ostatnich dni. Przypomnijmy, że 9 sierpnia Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia objął również stanowisko prezesa spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, odpowiedzialnej za eksploatację bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

- Bezpośrednie zarządzanie spółką odpowiedzialną za eksploatację bloku o mocy 910 MW usprawni procesy decyzyjne tak w kontekście realizowanych testów i strojeń bloku w okresie przejściowym, jak i prowadzenia mediacji przed Prokuratorią Generalną. Przy obecnej strukturze grupy Tauron i podziale kompetencyjnym, jednoczesne kierowanie pracami zarządów spółki centralnej i spółki prowadzącej blok poprawi również koordynację w zakresie zapewnienia paliwa węglowego dla jednostki - zapewniał Paweł Szczeszek.

Związkowcy z Taurona: potrzebny jest plan

Zamieszaniu kadrowemu z niepokojem przyglądają się związkowcy z Taurona.

- Roszady kadrowe w zarządzie Taurona trwają od dawna, pamiętamy, co się działo z wyborem prezesa. Niestety, zamiast lepiej, jest coraz gorzej - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz z komitetu protestacyjno-strajkowego w Grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.

Zwraca uwagę, że zarządzaniu Tauronem oraz pozostałymi grupami energetycznymi nie ułatwia brak precyzyjnych planów dotyczących przyszłości energetyki węglowej.

- Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) musi zostać przesunięte, ten projekt musi zostać dobrze przygotowany, inaczej my jako strona społeczna pojawimy się w Warszawie, ale nie po to, by ją zwiedzać... To najwyższy czas na powołanie Ministerstwa Energetyki i powrót ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Jest jeszcze czas na decyzje, które zabezpieczą kraj przed brakiem energii elektrycznej. Zamiast urlopu posłowie muszą pracować w trybie pilnym - dodaje Bogdan Tkocz.

Mediacje ws bloku 910 MW rozpoczęte

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako rozpoczęły mediacje przed Prokuratorią Generalną, dotyczące wypracowania nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego, po którym blok o mocy 910 MW w Jaworznie będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością.

W środę, 10 sierpnia, odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne.

- W jego trakcie strony zadeklarowały chęć współpracy, służącą wypracowaniu optymalnego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego pracy bloku 910 MW, podczas którego dokończone zostaną testy, optymalizacja i strojenie jednostki. Okres przejściowy jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania bloku w Jaworznie w perspektywie kilkudziesięciu lat, podczas których będzie stanowił istotny elementem stabilizujący polski system energetyczny - napisali we wspólnym oświadczeniu Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia i Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

Jak dodano, sprawne zakończenie okresu przejściowego jest ważne nie tylko dla Rafako i Grupy Tauron, ale również dla stabilności systemu energetycznego Polski.

Oczyszczenie odżużlacza

Tauron 8 sierpnia poinformował, że w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza, blok o mocy 910 MW został odstawiony.

Ze względu na konieczność uprzedniego wychłodzenia kotła - aby ekipy mogły przeprowadzić konieczne prace wewnątrz - kluczowe prace prowadzone są etapowo.

Kłopoty z pracą bloku 910 MW w Jaworznie mają wynikać ze złej jakości węgla.

