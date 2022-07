Dymisja Piotra Naimskiego. Odchodzi z rządu

Otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - poinformował w środę w mediach społecznościowych Piotr Naimski.

Piotr Naimski od listopada 2015 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Piotr Naimski odpowiadal m.in. za część sektora gazowego w Polsce oraz przygotowania do budowy elektrowni jądrowej.

Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. Baltic Pipe i wielu innych inwestycji tworzących architekturę bezpieczeństwa energetycznego Polski to jego dziedzictwo.

- Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i "wszystko blokuję" - napisał na Facebooku Naimski.

Dodał, że to nie pierwsza w jego "dość długim już życiu dymisja".

- Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka - zaznaczył Piotr Naimski.

- Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. Baltic Pipe i wielu innych inwestycji tworzących architekturę bezpieczeństwa energetycznego Polski to jego dziedzictwo. Dziś kończy swoją misję w rządzie. Dziękuję mu za jego pracę i zaangażowanie - napisał premier Morawiecki.

Człowiek od Baltic Pipe

Zdymisjonowany minister najbardziej będzie się kojarzył z budową gazociągu Baltic Pipe. Gazociąg do Norwegii zwłaszcza obecnie ma ogromne znacznie. Ma zostać otwarty już jesienią.

O znaczeniu gazociągu Naimski napisał odchodząc ze stanowiska.

- Przy tej okazji chciałbym powiedzieć Państwu, że Baltic Pipe, który został zbudowany przez nadzorowany przeze mnie z ramienia Skarbu Państwa Gaz-System będzie oddany do eksploatacji w październiku a uroczystość z tym związania odbędzie się 27 września w szczecińskiej filharmonii – napisał eksminister.

Jak podkreślił: zbudowanie tego połączenia Polski z norweskimi złożami gazu jest jednym z ważniejszych sukcesów politycznych i ekonomicznych osiągniętych przez nasz kraj w minionym trzydziestoleciu.

- Założona wtedy na Polskę przez Rosję gazowa pętla zostaje w tym roku zrzucona. Rosja nie będzie mogła szantażować nas zakręcaniem „gazowego kurka”. Wojna Rosji z Ukrainą i użycie przez Rosjan szantażu energetycznego wobec całej Europy pokazują, jak ważne to jest dla bezpieczeństwa kraju – wskazał Naimski.

Minister podziękował wszystkim, "którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do realizacji projektu Baltic Pipe".

- To dziesiątki, a nawet setki osób, wiele instytucji państwowych i samorządowych, koledzy z Gaz-System, moje „biuro pełnomocnika” i rozumiejący wagę projektu wykonawcy. Wszystkich nie sposób tu wymienić, ale wszystkim serdecznie dziękuję. To była wielka rzecz móc z Wami pracować. Nie ukrywam, że odczuwam satysfakcję z tego, co udało nam się razem dokonać – stwierdził polityk.

Warto dodać, że „w gazie” kadencja Naimskiego upłynęła także pod znakiem rozbudowy gazoportu (wciąż trwa), czy tez budowy interkonektorów z Litwą i Słowacją.

Piotr Naimski był jednym z najważniejszych ministrów w rządach PiS. Urodził się w 1951 r., to absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z nauk przyrodniczych obronił w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, gdzie od połowy lat 70. do 1981 r. pracował naukowo.

Działacz Komitetu Obrony Robotników i NSZZ „Solidarność”, a następnie ZChN, Ruchu Odbudowy Polski i Ruchu Katolicko-Narodowego.

W latach 1981-1984 zatrudniony w New York University Medical School. Adiunkt, prodziekan a następnie dziekan Wydziału Studiów Politycznych (2003-2009) Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

Szef Urzędu Ochrony Państwa (1992), doradca ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka (1999-2001), sekretarz stanu odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne w Ministerstwie Gospodarki (2005-2007), doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i członek zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2008-2010).

Poseł od 2011 r. (VII-VIII kadencja), pracował w komisjach: gospodarki; ds. Unii Europejskiej.

Od listopada 2015 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.