Dyrektor z kopalni Zofiówka: ratownicy mają do przodka 200 metrów

Ratownicy biorący udział w akcji po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju w niedzielę wieczorem mieli do przodka, w rejonie którego powinno przebywać sześciu poszukiwanych górników niecałe 200 metrów – przekazał dyrektor ds. pracy kopalni Marcin Gołębiowski.

Na wieczornym briefingu przed kopalnią Gołębiowski zrelacjonował, że w liczącym ok. 1160 metrów chodniku ratownicy dotarli do 965. metra. "Czyli mamy mniej, niż 200 metrów do czoła przodka. Towarzyszą nam niestety ekstremalnie trudne warunki ze względu na wysoką temperaturę, która oscyluje ok. 32 stopni; do tego dochodzą jeszcze wysokie stężenia metanu - pod 30 proc." - mówił.

"Stąd też ekstremalne warunki pracy ratowników. Ale posuwamy się do przodu, koncentrujemy się na zabudowie lutniociągu (przewodu powietrznego) i na jego odtwarzaniu, aby stworzyć właściwą atmosferę pracy dla ratowników" - zaznaczył Gołębiowski uściślając, że obecnie w akcję zaangażowanych jest 19 zastępów ratowniczych, pracujących w systemie rotacyjnym.

Pytany, uściślił też, że ratownicy z bazy do miejsca prowadzenia działań mają do przejścia ponad 2 km. "W zależności od tego, jakie warunki atmosferyczne panują na drodze, ten czas dojścia jest różny" - zastrzegł. "Mamy nadzieję stworzyć warunki, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dla ratowników oraz dotrzeć do poszkodowanych sześciu naszych kolegów górników"- dodał.

W sobotę ok. godz. 3.40. w chodniku robót przygotowawczych na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Poszukiwanych było 10 pracowników; 4 zostało już znalezionych, stwierdzono ich zgon.

Ratownicy weszli do liczącego ok. 1160 metrów chodnika robót przygotowawczych D-4a jeszcze w sobotę rano. W sobotę przed południem mówiono o 520. metrze, a po godz. 13. - o 770. metrze. Z informacji przekazywanych przez spółkę w niedzielę po południu wynikało, że w tym czasie ratownicy byli ok. 950. metra.

Grupę czterech z dziesięciu poszukiwanych górników, nie dających oznak życia, znaleziono w sobotę wieczorem ok. 220 metrów od czoła przodka. Pierwszy z tych pracowników został przetransportowany do bazy ratowniczej, gdzie lekarz stwierdził zgon, w nocy. Kolejni trzej byli transportowani w niedzielę, ostatni po południu.

Akcja ratownicza koncentruje się na odtworzeniu odrębnej wentylacji, przewietrzeniu wyrobiska i dotarciu do pozostałych sześciu górników. W niedzielę po południu prezes JSW Tomasz Cudny mówił, że ratownicy zmagają się z wysoką temperaturą, przekraczającą 33 stopnie, nastąpiły też duże problemy z uzyskaniem właściwej wentylacji.

W nocy z sobotę na niedzielę metan blisko końca lutniociągu nie rozrzedzał się, jego stężenie było bardzo wysokie - od 19 do czasami 30 proc., co wstrzymało postęp ratowników. Musieli oni doszczelnić lutniociąg, wymienić jego niektóre elementy - co umożliwiło w niedzielę kontynuowanie poszukiwań.

Pytany, czy atmosfera w rejonie wstrząsu jest zdatna do oddychania prezes odpowiedział, że cały czas jest tam podawane sprężone powietrze - instalacją odrębną od lutniociągu.

Według wcześniejszych informacji od ratowników, wyrobisko na zbadanych odcinkach początkowo nie było "zdegradowane czy zniszczone". W niedzielę po południu prezes Cudny przekazał, że w jednym odcinku nastąpiło wypiętrzenie spągu (podłoża wyrobiska), odkształcenie obudowy i zmiana położenia innej infrastruktury.

Według informacji JSW, w kopalni Borynia-Zofiówka w przodku D-4a w pokładzie 412 doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego o energii 4x10 do 6 dżula (co odpowiada magnitudzie 2,21), połączonego z intensywnym wypływem metanu. Do zdarzenia doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych.

Dyrektor ds. pracy Zofiówki zapewnił w niedzielę wieczorem, że zarówno rodziny, które straciły najbliższych, jak i te, które oczekują na informacje, znajdują się pod opieką przedstawicieli kopalni i spółki.