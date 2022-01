Dystrybucja energii ma problemy z przyłączeniami firm

- Sektor dystrybucji energii oczekuje takiego wsparcia legislacyjnego, aby łatwiejsza była budowa nowych sieci dystrybucyjnych i modernizacja istniejących - mówi WNP.PL Jerzy Topolski, wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem. Narasta problem odmów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dużych odbiorców biznesowych.

Miliardowe inwestycje co roku

Redakcja WNP.PL zapytała innych dystrybutorów energii o to, jak u nich wygląda sprawa z przyłączeniami odbiorców biznesowych. Oficjalne odpowiedzi są pozytywne.- W 2021 r. wpłynęło do nas 1277 wniosków o przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia (do których nie przyłączają się odbiorcy indywidualni). W skali roku wydano tylko 3 decyzje odmowne, z czego z jednym podmiotem porozumiano się komercyjnie. Łączna moc generowana dla tych klientów wyniosła 1 753 193,32 kW - informuje Małgorzata Babska z grupy PGE.Jak dodaje, wśród odbiorców biznesowych wydano 74 warunki przyłączeniowe o mocy powyżej 5 MW.- Jeśli chodzi o Energa-Operator, to nie identyfikujemy większych problemów w przyłączaniu do sieci odbiorców biznesowych z dużymi odbiorami. Każdy wniosek o przyłączenie takiego odbiorcy jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadkach znacznych mocy przyłączeniowych, rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset MW, współpracujemy z operatorem sieci przesyłowej PSE w celu stworzenia optymalnych możliwości przyłączenia - wyjaśnia Paweł Janiak z Energa Operator.Jak dodaje, oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki odmów wydania warunków przyłączenia, jednak są to pojedyncze procenty.Wyjaśnia, że czas realizacji przyłączenia zależy od obu stron tego procesu, zarówno podmiotu przyłączanego (czas potrzebny na budowę instalacji przyłączanej), jak i Energa-Operator (czas potrzebny na budowę przyłącza i rozbudowę sieci).- W przypadku Enei Operator takie sytuacje nie miały miejsca. Spółka nie odmówiła wydania warunków technicznych przyłączenia dużym odbiorcom. Jeżeli nastąpiły jednostkowe przypadki, to zawsze były związane z niekompletnością dokumentacji po stronie wnioskującego lub innych przyczyn nie leżących po stronie Enei Operator - odpowiada Danuta Tabaka z Enei Operator.Z wyliczeń Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wynika, że najwięcej klientów wśród krajowych dystrybutorów energii posiada Tauron Dystrybucja, który na koniec 2020 r. miał 5,71 mln klientów.Na kolejnych miejscach uplasowali się PGE Dystrybucja z 5,52 mln klientów, Energa Operator z 3,13 mln i Enea Operator z 2,66 mln klientów. Innogy Stoen Operator miało ich 1,08 mln.Sektor dystrybucji energii co roku inwestuje kilka miliardów złotych. Tylko w 2020 r. nakłady inwestycyjne sektora wyniosły 6,2 mld zł – było to o 300 mln zł mniej niż w roku 2019.