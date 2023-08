Stoen Operator będzie wnioskować u prezesa URE o zgodę na wyższy poziom inwestycji, który może przekroczyć 700 mln zł rocznie. W okresie ostatnich 10 lat średnia wartość inwestycji Stoen Operator wyniosła 250 mln zł rocznie - mówi WNP.PL Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Stoen Operator przygotowuje się do złożenia we wrześniu 2023 r. u prezesa URE aktualizacji swojego planu rozwoju. Będzie w nim wnioskować o wyższy poziom inwestycji, który może przekroczyć 700 mln zł rocznie.

Spółka ogłosiła przetarg na dostawę ponad 400 tys. inteligentnych liczników energii. Do tej pory Stoen Operator zainstalował u swoich klientów ponad 100 tys. takich urządzeń.

Do końca 2023 r. dystrybutorzy energii będą musieli posiadać 15 proc. inteligentnych liczników w gospodarstwach domowych.

- Stoen Operator ogłosił przetarg na dostawę ponad 400 tys. inteligentnych liczników energii. Do tej pory zainstalowaliśmy u naszych klientów ponad 100 tys. takich urządzeń i mamy z tego bardzo dobre doświadczenia - mówi WNP.PL Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Stoen Operator to spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej w Warszawie. Spółka posiada ok. 1,1 mln klientów i wchodzi w skład grupy E.ON Polska.

Termin składania ofert mija 30 października 2023 r.

Narasta dyskusja o bezpieczeństwie inteligentnych liczników

Jak informuje prezes E.ON Polska, spółka testuje różne technologie przesyłu danych. Musi zadbać o bezpieczeństwo danych, rozwija również własne rozwiązania transmisji danych.

Nie wszystkie liczniki są wyposażone w kartę SIM, ponieważ jest to kapitałochłonne i oznaczałoby wysokie koszty dla odbiorców końcowych. Stoen Operator wykorzystuje więc częściowo sieci energetyczne do transmisji danych.

W ostatnim czasie narasta dyskusja nt. bezpieczeństwa inteligentnych liczników energii, zwłaszcza tych importowanych np. z Chin.

- Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo niezależnie od tego, kto jest oferentem. Nie wiemy, jakie oferty dostaniemy w ogłoszonym przetargu. W pierwszej fazie wybraliśmy technologię, która jest technologią od dostawcy z terenu UE. Niezależnie od tego, kto jest oferentem to wszystkie liczniki są poddawane testom nie tylko przez nasze laboratorium, ale i laboratorium zewnętrzne. Sprawdzamy odporność liczników na cyberataki, poprawiamy protokoły przesyłu danych i sprawdzamy, czy można je zhakować. W specyfikacji przetargowej dbamy o to, żeby przesyłane dane były szyfrowane, żeby nie były proste do sczytania i zhakowania - tłumaczy Andrzej Modzelewski.

Wartość inwestycji Stoen Operator może wzrosnąć kilkukrotnie

Średnia wartość inwestycji Stoen Operator w okresie ostatnich 10 lat wyniosła 250 mln zł rocznie, w 2023 r. ta kwota zostanie podwojona i sięgnie poziomu co najmniej 500 mln zł.

W roku 2022 Stoen Operator wydał na inwestycje blisko 361,9 mln zł, tylko na projekty przyłączeniowe spółka wydała ponad 150 mln zł. Był to historycznie najwyższy budżet, z jakiego finansowano tego typu inwestycje.

Warszawski OSD podpisał ok. 5 400 umów przyłączeniowych do sieci średniego i niskiego napięcia.

Spółka zakłada, że do 2026 roku 18 proc. wszystkich stacji SN/nn wyposażonych będzie we wskaźniki zwarć z komunikacją do systemu dyspozytorskiego, a 11 proc. stacji — w zdalnie sterowane rozdzielnice. Działania te wpisują się jednocześnie w szerszą strategię grupy E.ON. Jeden z jej trzech filarów, tj. digitalizacja, oparty jest na automatyzacji sieci dystrybucyjnej.

Kilkanaście milionów liczników energii do wymiany

Od kilku lat w Polsce operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) wymieniają starsze generacje liczników na liczniki inteligentne, pozwalające m.in. na zdalny odczyt. W całym kraju do tej pory zainstalowano blisko 4 mln takich urządzeń.

Tempo ich instalacji określa nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2021 r. Harmonogram instalacji inteligentnych liczników zakłada, że do końca 2023 r. dystrybutorzy energii będą musieli posiadać 15 proc. inteligentnych liczników u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Do końca 2025 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 35 proc., a do końca 2027 r. do 65 proc. Na koniec 2028 r. już u 80 proc. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych mają być zainstalowane inteligentne liczniki. A do 4 lipca 2031 r. wszyscy odbiorcy będą mieli zainstalowane liczniki smart.

Dodatkowo do końca 2025 r. OSD mają zainstalować liczniki zdalnego odczytu na wszystkich stacjach elektroenergetycznych SN/nn. Szacuje się, że w Polsce jest blisko 260 tys. takich stacji.

Według danych URE na koniec 2022 r. w Polsce było 15,7 mln odbiorców energii w gospodarstwach domowych. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat wymienionych musi zostać jeszcze blisko 12 mln inteligentnych liczników.