Notowany na warszawskiej giełdzie sprzedawca m.in. produktów OZE - Grodno - zanotował w październiku 2023 roku 15-proc. spadek sprzedaży w ujęciu rocznym. Przychody spółki okazały się nieco wyższe niż we wrześniu i sierpniu, ale dynamika rocznego spadku przyspieszyła.

Skonsolidowane przychody Grodna w październiku 2023 roku wyniosły 108,4 mln zł wobec 127,9 mln zł w październiku 2022 r., co oznacza spadek o 15,2 proc. rok do roku. Narastająco od początku roku obrotowego (od kwietnia do października) skonsolidowane przychody wyniosły 705,3 mln zł wobec 712,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza spadek o 1 proc. rok do roku.

Spółka zastrzega, że powyższe dane mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wartości prezentowane w raportach okresowych.

Dla porównania, skonsolidowane przychody we wrześniu 2023 roku wyniosły 104,3 mln zł, mniej o 9,5 proc. rok do roku. Z kolei przychody w sierpniu 2023 roku wyniosły 103,8 mln zł (były niższe rok do roku o 4,6 proc.). Po wrześniu dynamika narastającej od początku roku sprzedaży była jeszcze dodatnia (+2,2 proc.), co zmieniły dane za październik.

Grodno jest dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych oraz oświetleniowych, rozwija segment zielonej energii (fotowoltaika, pompy ciepła, stacje ładowania pojazdów elektrycznych). Według informacji podanych na stronie firmy jej głównymi akcjonariuszami są Jarosław Jurczak (39,7 proc. głosów na walnym zgromadzeniu), Andrzej Jurczak ( 23,9 proc. głosów) i Monika Jurczak (15,7 proc. głosów). Spółka wyceniana jest na niespełna 170 mln zł.