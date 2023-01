Działania BOŚ na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju potwierdzone wyższym ratingiem ESG

BOŚ od początku swojego istnienia koncentruje się na finansowaniu inwestycji przyjaznych środowisku. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym banku wynosi obecnie blisko 40% i stale pracujemy nad tym, by wartość ta systematycznie rosła. Dużą wagę przykładamy także do zmniejszania własnego negatywnego wpływu na środowisko. Już teraz BOŚ korzysta z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną w pełnym zakresie.

Sukcesy i dalszy rozwój BOŚ nie byłyby możliwe bez zaangażowania naszych pracowników. Są oni jednym z filarów naszej strategii. Aby przyciągać i utrzymać najlepsze talenty, ze szczególną troską podchodzimy do zarządzania obszarem HR. Dbamy o wysoką kulturę organizacyjną, równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także staramy się oferować liczne możliwości poszerzania kompetencji oraz samorealizacji.

Potwierdzeniem naszych starań i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju jest także otrzymana w grudniu 2022 ocena ESG Risk przyznana przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics na poziomie 14,2. Uzyskana ocena plasuje BOŚ w gronie 9% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 8% spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę renomowaną, globalną agencję ratingową.