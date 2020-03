Działania SEFAKO w walce z koronawirusem

Zarząd Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. wprowadził szereg działań mających na celu zapobieganie przypadkom zachorowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Spółki.

Wszelkie ryzyka związane z wpływem zdarzeń, których jesteśmy aktualnie uczestnikami na generowane wyniki finansowe Spółki związane mogą być z pozyskiwaniem nowych kontraktów, terminową dostawą materiałów do produkcji, obecnie wszystkie dostawy realizowane są w sposób ciągły i systematyczny oraz ryzyka związane z ograniczeniem możliwości produkcyjnych ze względu na czynnik ludzki – dodał prezes „SEFAKO” S.A.Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz ryzyko związane z możliwością jej zaostrzenia w kolejnych tygodniach, Zarząd Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A., zgodnie z rekomendacją Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (właściciela „SEFAKO”), podjął decyzję o przeznaczeniu na działania związane ze wsparciem lokalnych społeczności w walce ze skutkami COVID-19 do 50% środków zarezerwowanych w budżecie na rok 2020 na reklamę, reprezentację i sponsoring.Jesteśmy Spółką, która od lat realizuje Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wspierając inicjatywy środowiskowe i samorządowe, w obliczu obecnego zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, nie mogliśmy pozostać obojętni na udzielenie pomocy – dodał prezes Boruciński.Sytuacja na terenie Spółki jest na bieżąco monitorowana i analizowana. W przypadku wystąpienia nowych zaleceń i okoliczności władze Spółki gotowe są do szybkiego reagowania i wdrażania nowych procedur.