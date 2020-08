Dzieje się na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy opracował Raport z rynku CO2 za lipiec 2020 roku. Wskazuje, co się wydarzyło i wydarzy w europejskim systemie EU ETS oraz odnosi się do uwarunkowań polityki klimatycznej na świecie.

Istotne cele Funduszu Modernizacyjnego

9 lipca 2020 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich. Celem wprowadzenia regulacji jest uszczegółowienie zasad funkcjonowania nowego funduszu przy równoczesnym uwzględnieniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu oraz związanym z nim planem inwestycyjnym UE.Jak wskazuje KOBIZE, Fundusz Modernizacyjny jest nowym instrumentem finansowym przewidzianym w ramach działania systemu EU ETS w okresie 2021-2030. Środki finansowe dostępne w Funduszu Modernizacyjnym będą pochodzić ze sprzedaży dwóch proc. całkowitej puli uprawnień w EU ETS, co stanowi - wyliczyło KOBIZE - uwzględniając Brexit, ok. 280 mln uprawnień EUA.Uprawnienia będą sprzedawane w równych transzach w całym okresie 2021-2030, co jest istotne z punktu widzenia wielkości puli w euro oraz dostępności środków (brak spieniężenia całości środków na początku okresu będzie limitowało liczbę inwestycji, które mogą być sfinansowane od razu w 2021 roku).Beneficjentami Funduszu Modernizacyjnego będzie 10 państw członkowskich (Czechy, Estonia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Polska, Chorwacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria). Polska posiada największy udział w FM i otrzyma 43,41 proc. wszystkich środków, co przełoży się na pulę ok. 122 mln uprawnień EUA - uwzględniając Brexit; szacunki KOBiZE.Obszary priorytetowe, w których można otrzymać wsparcie z Funduszu to m.in.: odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizacja sieci energetycznych oraz sprawiedliwa transformacja w regionach górniczych.Mniej korzystne będzie finansowanie inwestycji spoza wykazu obszarów priorytetowych. Wysokość wsparcia na inwestycje spoza wykazu obszarów priorytetowych wynosi maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem, że pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków własnych.Dodatkowo konieczne będzie ich zatwierdzenie przez komitet inwestycyjny składający się z przedstawicieli dziesięciu państw członkowskich będących beneficjentami, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz trzech wybranych państw członkowskich niebędących beneficjentami. Zatwierdzone projekty będą musiały również przejść procedurę związaną z pomocą publiczną.Polska zaczęła już przygotowania do wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. Na początku 2019 roku - przypomina KOBIZE - miały miejsce spotkania pomiędzy Komisją, sektorem, administracją rządową, których celem było wypracowanie priorytetów działań.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie podmiotem wdrażającym - odpowiedzialnym za krajową procedurę zarządzania środkami z Funduszu Modernizacyjnego. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to 3 kwartał 2020 roku.KOBIZE przypomina też między innymi, że 22 lipca 2020 roku Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy, której celem jest utworzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM). Konsultacje społeczne zakończą się 28 października 2020 r. natomiast projekt stosownej dyrektywy, zgodnie z kalendarzem KE, zostanie przedstawiony w drugim kwartale 2021 roku.Mechanizm CBAM ma pomóc w przejściu na bardziej ekologiczną i zrównoważoną gospodarkę. Zgodnie z zamierzeniami mechanizm CBAM powinien zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji z UE do państw o mniej ambitnej polityce klimatycznej.Mechanizm CBAM miałby zapewniać, że cena produktów importowanych do UE odzwierciedla koszt ponoszony przez rodzimych producentów za emisję wynikającą z uczestnictwa w EU ETS. Z legislacyjnego punktu widzenia istotne jest także, aby mechanizm CBAM był zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi UE.Zobacz też: Prace nad polityką energetyczną do 2040 roku nie zostały zamknięte