Dzięki energii odnawialnej mamy szansę dokonać skoku cwilizacyjnego

Podczas konferencji Re-Source Poland, skupiającej wytwórców i potencjalnych odbiorców energii bezpośrednio z OZE, przedstawiciele administracji rządowej zapowiadali zmiany regulacyjne, które powinny "współgrać" z oczekiwaniami branży OZE i rozwijanie "zielonej energetyki".

"Jesteśmy w trudnym punkcie startu, ale mamy ogromną szansę na dokonanie wielkiego skoku. A dokona się on, gdy OZE postawimy w centrum zainteresowania" - mówił Zyska. Wszystkie rodzaje OZE powinny znaleźć się w centrum uwagi polskiego ustawodawcy, wytwórców i konsumentów - dodał.

Konferencja poświęcona była perspektywom kontraktów typu PPA, czyli bezpośrednich umów między wytwórcami energii z OZE, a odbiorcami, np. przemysłowymi.

Dzięki instrumentom typu PPA, OZE mogą się w perspektywie 2030 r. stać się "głównym zrębem" polskiego miksu energetycznego - ocenił Zyska. Spadek kosztów technologii, wzrost cen emisji CO2 będą powodować, że przedsiębiorcy będą szukać dostępu do taniej i czystej energii - dodał pełnomocnik.

Z kolei wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur zauważył, że bez względu na stanowisko Polski wobec neutralności klimatycznej w 2050 r., europejski Nowy Zielony Ład jest faktem, podobnie jak i wysokie ceny emisji CO2 są faktem. "Zielona energia jest nadzieją na to, że Europa z ambitną polityką klimatyczną nie zapomni o przemyśle" - ocenił.

Mazur zapowiedział zmiany w regulacjach dotyczących energetyki wiatrowej, w tym w tzw. ustawie odległościowej, zakazującej poprzez tzw. regułę 10H budowy wiatraków w pobliżu zabudowań. "W toczących się dyskusjach wokół ustawy odległościowej jesteśmy zwolennikami uelastycznienia pewnych zasad" - mówił Mazur, wskazując, że chodziłoby np. o przekazanie pewnych decyzji samorządowi w porozumieniu ze społecznością lokalną.

"Wierzymy, że w Polsce będzie coraz więcej firm, korzystających wyłącznie z zielonej energii, także dzięki PPA" - mówił Mazur. Wskazał, że dyrektywa szeroko traktuje strony takich kontraktów, mogą nimi być nie tylko wielkie korporacje, ale też spółdzielnie grupy odbiorców itd.

"Dostęp do energii z OZE staje się warunkiem konkurencyjności. Firmy albo budują własne źródła albo zabezpieczają sobie jej dostawy w PPA" - podkreślał prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Janusz Gajowiecki.

Zdaniem prezesa Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Henryka Kalisia, należy bezwzględnie pogodzić funkcjonowanie polskiego przemysłu z energetyką odnawialną. Według Forum, skupiającego dużych odbiorców przemysłowych - teoretyczny potencjał dla umów PPA wśród odbiorców energochłonnych to ok. 30 TWh rocznie (roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce jest rzędu 170 TWh - PAP). Poszukiwanie taniej energii, to być albo nie być polskiego przemysłu - dodał. Kaliś ocenił, że do sieci zakładów przemysłowych w praktyce można by bezpośrednio przyłączyć ok. 1,2 GW mocy wiatrowych i 1,9 GW fotowoltaicznych, produkujących rocznie prawie 7 TWh. Jednak, aby to osiągnąć, należy zmienić zasadę 10H, przynajmniej na terenach przemysłowych, oraz umożliwić fizyczne bezpośrednie łączenie wytwórców z odbiorcami - wskazał.

Według prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorza WIśniewskiego, jeszcze większy potencjał otwiera się przed sektorem małych i średnich firm, które dziś płaca najwięcej za energię.

Konferencji towarzyszyła publikacja raportu Instytutu Jagiellońskiego, wskazującego na bariery dla rozwoju PPA. Wśród najważniejszych wymieniono niestabilność polskich regulacji, ale także brak regulacji, umożliwiających budowę specjalnych linii energetycznych, łączących bezpośrednio źródła wytwórcze, np. farmy wiatrowe z odbiorcami.

Stworzona przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Re-Source Hub ma za zadanie łączenie potencjalnych stron PPA - wytwórców, odbiorców czy agregatorów.