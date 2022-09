Dzięki wojnie Zachód zrozumiał Polskę w sprawie transformacji energetycznej

- Dzisiaj znacznie bardziej przekonująco niż jeszcze rok temu brzmi polski argument, żeby transformacja energetyczna była osadzona w realiach geopolitycznych - mówi WNP.PL Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Do tej pory część krajów unijnych w istniejącej strategii transformacji energetycznej zachowywała się jak bon vivant na scenie, który dąży do lepszego świata. Ale ta scena zasilania była rurą z kraju, który jest dzisiaj odpowiedzialny za rozpętanie wojny w Europie.

- 24 lutego zasłona opadła i wszyscy sobie uświadomiliśmy, że tak ten system nie może działać - mówi Bartłomiej Pawlak.

Jego zdaniem, choć brzmi to paradoksalnie, dzięki wojnie w Ukrainie polskie stanowisko odnośnie transformacji energetycznej jest dużo bardziej zrozumiałe także w krajach Europy Zachodniej.

Ubiegłoroczny szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow pozostawił spory niedosyt, jeśli chodzi o postanowienia dotyczące walki ze zmianami klimatu.

Wkrótce światowi przywódcy ponownie będą szukać sposobu na ratowanie klimatu podczas kolejnego szczytu ONZ, który odbędzie się tym razem w Egipcie. Jednak sytuacja od COP26 uległa diametralnej zmianie. W Ukrainie wybuchła wojna, która wywołała kryzys energetyczny, z którym poradzić sobie musi przede wszystkim Europa, ale i cały świat. Czy w obliczu takich wyzwań zielona transformacja ma wciąż sens i szanse na powodzenie?

Postulat dekarbonizacji w oparciu o bezpieczeństwo energetyczne Europy

Jak tłumaczy, do tej pory część krajów unijnych w istniejącej strategii transformacji energetycznej zachowywała się jak bon vivant na scenie, który dąży do lepszego świata. Ale ta scena i cała scenografia zasilane były rurą z niedemokratycznego kraju, który ma tendencje imperialistyczne i traktuje paliwa kopalne jako narzędzie polityki. Kraju, który jest dzisiaj odpowiedzialny za rozpętanie wojny w XXI w. w Europie.

- 24 lutego zasłona opadła i wszyscy sobie uświadomiliśmy, że tak ten system nie może działać. Nie możemy tworzyć pięknego świata, opartego na iluzji, że Rosja jest partnerem takim jak każdy inny kraj. Polska o tym mówiła i była traktowana jako kraj z antyrosyjskimi fobiami. Dzisiaj można powiedzieć, że dzięki wojnie - choć to brzmi paradoksalnie - polskie stanowisko jest dużo bardziej zrozumiałe także w krajach Europy Zachodniej. Stąd ogromna presja na to, żeby szybko przestawiać się na bardziej zdywersyfikowane źródła surowców energetycznych, których Europa cały czas potrzebuje – mówi Bartłomiej Pawlak.

Jego zdaniem polskim przekazem przed szczytem COP27 w Egipcie będzie właśnie postulat dekarbonizacji w oparciu o bezpieczeństwo energetyczne Europy.

- Myślę, że dzisiaj jest to o wiele bardziej zrozumiałe dla wszystkich – dodaje Bartłomiej Pawlak.

Transformacja energetyczna może być kołem zamachowym dla rozwoju polskiej gospodarki

Polski Fundusz Rozwoju mocno angażuje się w transformację energetyczną polskiej gospodarki i działa na tym polu w dwóch wymiarach. Pierwszy to inwestycje i działania na rzecz dekarbonizacji gospodarki, drugi to uczynienie z transformacji energetycznej koła zamachowego dla rozwoju polskiej gospodarki. Bo ważny jest nie tylko cel, czyli neutralność klimatyczna Polski, ale też sposób, w jaki ten cel osiągniemy.

- Czy zrobimy to, importując technologie z zagranicy, czy ogromna pula środków, które będą angażowane w najbliższych dekadach w transformację energetyczną, popłynie także do polskich firm. To jest dla nas niezwykle istotny cel, który sobie stawiamy – mówi wiceprezes PFR.

Jak podkreśla, nie ma odwrotu od transformacji energetycznej, dlatego Fundusz angażuje się w projekty polskich firm, nastawionych na bezpieczeństwo energetyczne i dekarbonizację gospodarki.

Przykładem mogą być umowy, które PFR zawarł w ostatnich dniach. Jedną z nich jest udzielenie operatorowi przesyłowemu gazu Gaz-Systemowi 1 mld zł finansowania na projekty inwestycyjne związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju i dywersyfikacją dostaw gazu.

Kolejnym przykładem jest wsparcie dla R.Power, polskiej firmy realizującej projekty odnawialnych źródeł energii. PFR poprzez swój fundusz inwestycyjny objął zielone obligacje tej firmy o wartości 120 mln zł.

To nie koniec projektów PFR. W toku są kolejne.