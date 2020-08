Dzień Długu Ekologicznego później o 3 tygodnie. Dzięki koronawirusowi

COVID-19 doprowadził do 9,3-proc. zmniejszenia śladu ekologicznego ludzkości w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Według naukowców tempo, w jakim ludzkość konsumuje zasoby Ziemi, gwałtownie spadło w tym roku w wyniku pandemii COVID-19. W konsekwencji Dzień Długu ekologicznego, czyli moment, w którym zużycie zasobów przekracza możliwości natury do odnowy cofnął się o ponad trzy tygodnie z 29 lipca 2019 r. do 22 sierpnia tego roku.



Według badań przeprowadzonych przez Global Footprint Network, międzynarodową organizację badawczą, blokady wywołane koronawirusem doprowadziły do ​​9,3-proc. zmniejszenia śladu ekologicznego ludzkości w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jednak, aby zużywać zasoby w naszym obecnym tempie, nadal potrzebowalibyśmy odpowiednika 1,6 Ziemi.



- Dzień Długu Ekologicznego to sposób na zilustrowanie skali biologicznego wyzwania, przed którym stoimy - powiedział Mathis Wackernagel, prezes Global Footprint Network (GFN). Chociaż tegoroczne dane są zachęcające, szef GFN wezwał do dalszych działań „zgodnie z projektem, a nie na skutek katastrofy”.

- Wykorzystujemy przyszłość, aby płacić za teraźniejszość - powiedział Wackernagel. - W większości krajów obowiązują dość surowe przepisy dotyczące firm tak działających, ale w jakiś sposób w dziedzinie ekologii uważamy, że jest to w porządku. Mamy tylko jedną planetę i to się nie zmieni - dodał.



Wcześniejsze kryzysy gospodarcze powodowały tymczasowe przesunięcie daty, na przykład wskutek kryzysu finansowego w latach 2007-08 DDE przesunał się o pięć dni w głąb roku.



David Lin kierujący zespołem badawczym w GFN przeprowadził badania, z których wynika, że nastąpił znaczny spadek emisji CO2 (o 14,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku) oraz wycinki lasów (o 8,4 proc. w porównaniu z 2019).



