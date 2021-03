Dziewięć wniosków w ramach pierwszej fazy wsparcia dla offshore

Do Urzędu Regulacji Energetyki trafiło dziewięć wniosków od podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach tzw. I fazy wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej - poinformował w poniedziałek URE. Wnioski takie można składać do 31 marca.

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, system wsparcia został podzielony na dwie fazy.

W ramach pierwszej wytwórcy składają do URE wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Łączna moc zainstalowana elektryczna farm, które mogą zostać objęte wsparciem w tej fazie funkcjonowania systemu nie może przekroczyć 5,9 GW.

Na podstawie wniosków, które muszą być złożone do 31 marca, Prezes URE do 30 czerwca przyzna wsparcie w drodze decyzji administracyjnej. Pomoc ta będzie jeszcze musiała być notyfikowana w Komisji Europejskiej.

W następnych latach - dla kolejnych projektów offshore - wsparcie będzie przyznawane wyłącznie w formule konkurencyjnej, czyli poprzez mechanizm aukcyjny. Ustawa przewiduje możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028 dla łącznej mocy zainstalowanej do 5 GW.