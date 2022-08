Dziś ważny dzień w Tauronie. Wkrótce poznamy nowych wiceprezesów

W piątek, 26 sierpnia 2022 r. mija termin składania kandydatur w konkursie na dwóch wiceprezesów Tauron Polska Energia: ds. zarządzania majątkiem i ds. handlu. Z informacji WNP.PL wynika, że swoje kandydatury mogą zgłosić Filip Grzegorczyk, były prezes Taurona, oraz Sebastian Gola, były prezes Tauron Wytwarzanie oraz spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która zarządza blokiem 910 MW w Jaworznie.

Z zarządu Taurona 12 sierpnia odwołano dwóch wiceprezesów: Artura Michałowskiego i Jerzego Topolskiego.

Od 6 sierpnia trwa postój bloku 910 MW w Jaworznie. Rafako w czwartek, 25 sierpnia zaprzestało realizacji prac naprawczych jednostki, w efekcie czego Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze.

Rozmówcy WNP.PL wskazują, że za kłopotami stoi złej jakości węgiel - co Tauronowi zarzuca Rafako, ale także błędy w projektowaniu i budowie bloku.

Przypomnijmy, że Rada nadzorcza Tauron Polska Energia 16 sierpnia 2022 r. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i wiceprezesa zarządu ds. handlu.

Termin składania zgłoszeń upływa 26 sierpnia 2022 r. o godz. 11. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone 31 sierpnia.

Odwołanie wiceprezesów

Artur Michałowski pełnił obowiązki prezesa Taurona od sierpnia 2021 r., łącząc je ze stanowiskiem wiceprezesa ds. handlu, do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą na prezesa koncernu Pawła Szczeszka w kwietniu 2022 r.

Artur Michałowski kierował więc Tauronem w czasie, gdy koncern prowadził działania zmierzające do ukończenia i uruchomienia bloku 910 MW w Jaworznie.

Jerzy Topolski, pełniący funkcję wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem od lipca 2020 r., był również zaangażowany w ten proces.

Zarząd Tauron Polska Energia pracuje w czteroosobowym składzie: Paweł Szczeszek - prezes, Patryk Demski - wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Krzysztof Surma - wiceprezes ds. finansowych i Artur Warzocha - wiceprezes ds. korporacyjnych.

Będą powroty?

Gdyby obaj zostali członkami zarządu Taurona, to w przypadku pierwszego byłby to powrót po latach, a w przypadku drugiego powrót po kilku tygodniach.

Filip Grzegorczyk był prezesem Taurona od listopada 2016 r. do lipca 2020 r. W grudniu 2020 r. został wiceprezesem Grupy Azoty, to stanowisko zajmuje do dziś. Filip Grzegorczyk ma się cieszyć poparciem m.in. byłej premier Beaty Szydło.

Sebastian Gola 9 sierpnia 2022 r. został odwołany z funkcji prezesa spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która zarządza blokiem 910 MW w Jaworznie oraz z funkcji prezesa Tauron Wytwarzanie.

- Stoimy przed kryzysem energetycznym i blok 910 MW w Jaworznie jest nam niezbędny. W Tauron Polska Energia czekamy na wybór dwóch członków zarządu. Apelujemy do Ministerstwa Aktywów Państwowych, by wybrać osoby, które pomogą rozwiązać problem bloku 910 i dialogu z Rafako. Nie mamy dziś czasu na eksperymenty kadrowe - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.

Dwie przyczyny kłopotów

Rafako wielokrotnie zarzucało Tauronowi dostarczanie złej jakości węgla do nowego bloku, co miało doprowadzić do jego awarii. Według założeń, węgiel do nowej jednostki miał dostarczać Zakład Górniczy Sobieski, należący do Tauron Wydobycie, na tę okoliczność wybudowano nawet bezpośrednią linię kolejową, którą miano wozić węgiel. Jednak ZG Sobieski nie jest w stanie dostarczać węgla w odpowiedniej ilości, stąd posiłkowano się innym surowcem, który okazał się dużo gorszej jakości.

Rozmówcy WNP.PL wskazują, że zła jakość węgla to tylko jedna z przyczyn kłopotu bloku 910 MW. Inne powody to, ich zdaniem, błędy w projektowaniu i budowie jednostki. Nasi rozmówcy wskazują, że inne nowe jednostki na węgiel kamienny budowane w podobnym czasie: czyli dwa bloki w Elektrowni Opole i blok w Elektrowni Kozienice pracują normalnie, bez tego rodzaju przygód, jakie obserwujemy w Jaworznie.

Zaprzestanie prac

Tauron 13 sierpnia poinformował, że po oględzinach kotła bloku 910 MW w Jaworznie inspektor Urzędu Dozoru Technicznego zobowiązał spółkę usunięcia wad leja. Prace będą prowadzone przez specjalistów ze spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako.

Jednostka nie pracuje od 6 sierpnia. W połowie sierpnia Tauron oficjalnie poinformował, że zakończenie prac planowane jest do 29 sierpnia 2022 r.

Pojawiły się jednak komplikacje - Rafako w czwartek, 25 sierpnia, zaprzestało realizacji prac naprawczych jednostki i w efekcie Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze.

- Priorytetem grupy Tauron jest jak najszybsze przywrócenie do pracy bloku 910 MW. Po zaprzestaniu realizacji prac naprawczych przez Rafako, Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze, by dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku było możliwe. Do tej pory zrealizowanych zostało już ok. 80 proc. prac koniecznych, by blok uruchomić - podał w oświadczeniu przesłanym PAP Biznes biuro prasowe Tauronu.

- Prace realizowane są w oparciu o technologię naprawy zaakceptowaną przez Urząd Dozoru Technicznego i mają na celu przywrócenie do jak najlepszego stanu powierzchni rur leja kotła. Są to działania zapobiegawcze, których celem jest uniknięcie ewentualnej awarii - dodano.

Tauron ocenia, że działanie Rafako "podyktowane jest partykularnym i egoistycznym interesem tej spółki oraz osób kierujących tym podmiotem".

Tauron zapewnił przy tym, że posiada niezbędną wiedzę, kompetencje, doświadczenie, aby samodzielnie dokończyć wszystkie prace, a następnie prowadzić jednostkę.

Blok w Jaworznie był w ostatnich miesiącach do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W maju i czerwcu 2022 r. wygenerował ponad 650 tys. megawatogodzin energii, a w lipcu dołożył kolejne około 250 tys. MWh.

Czytaj także: Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2022 r. grupa Tauron miała 629 mln zł zysku netto w porównaniu do 382 mln zł zysku netto rok wcześniej.