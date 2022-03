E.ON Polska Solutions stawia na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle i samorządach

Dla E.ON Polska Solutions, wcześniej innogy Polska Solutions, rebranding oznacza dwie zmiany: wizerunkową i kompetencyjną. W pierwszym przypadku nowy wizerunek pozwala nam pozycjonować się jako marka wchodząca w skład silnej grupy rozpoznawalnej na europejskiej arenie. Kompetencyjnie zyskujemy dostęp do nowych zasobów, takich jak wiedza, narzędzia i doświadczenie. Dzięki nim mogliśmy np. wprowadzić model długoterminowego finansowania inwestycji energetycznych - mówi WNP.PL Jarosław Malicki, prezes E.ON Polska Solutions.

- Zauważamy, że najsilniejsze wzrosty dotyczą mocno energochłonnego przemysłu stalowego. Wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się w najbliższych latach, co jest związane z wdrażaniem przez największe zakłady strategii dekarbonizacyjnej w tym sektorze.Z drugiej strony wśród naszych klientów są też tacy, którzy już zrealizowali modernizację infrastruktury we własnym zakresie i przy użyciu własnych środków. Należy tu zaznaczyć, że zwykle są to jednak podmioty, które w porównaniu z przemysłem stalowym, mają znacznie mniejsze potrzeby w zakresie energochłonności, przez to projekty wymagały też mniejszych nakładów finansowych. I to właśnie w ich przypadku raczej nie spodziewamy się wzrostu w zakresie inwestycji w efektywność energetyczną.- Długoterminowe umowy poprawy efektywności energetycznej (EPIC/ESCO) obecnie funkcjonują u nas jako podstawowy model finansowania. Z tego rozwiązania skorzystał m.in. duży międzynarodowy koncern posiadający zakłady w Polsce, w których realizujemy kilka inwestycji.W tym przypadku oszczędności (rzędu gigawatogodzin w roku na każdą umowę) generowane są bez konieczności inwestycji ze strony klienta, dlatego że finansowanie wdrożenia w całości pokrywa E.ON. Co więcej, bierzemy na siebie także pełne ryzyko techniczne i operacyjne.- W pierwszym kroku poznajemy obecne oraz przyszłe potrzeby Klienta. W tym celu wykonujemy audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej lub analizy techniczno-ekonomiczne.Następnie na podstawie zebranych danych opracowujemy kompleksową koncepcję modernizacji istniejących instalacji. Warto tu wspomnieć, że dzięki przynależności do grupy E.ON. w trakcie prac projektowych możemy korzystać z gotowych przykładów już działających i sprawdzonych instalacji w Europie. Co więcej, klientowi, który zdecyduje się na współpracę w modelu długoterminowym, obok finansowania oraz kompleksowej modernizacji, oferujemy zarządzanie infrastrukturą w całym okresie trwania umowy.- W portfolio realizacji grupy E.ON w Polsce znajdziemy wiele udanych wdrożeń, które są wynikiem współpracy z polskimi miastami. Głównie są to projekty dotyczące energetyki cieplnej, które powstały np. w Szczecinie czy Skarżysku-Kamiennej.Z kolei w zakresie energetyki rozproszonej w E.ON Polska Solutions obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami największych miast, na czele z Warszawą, która jest dla nas największym priorytetem. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy mogli poinformować o pierwszych wspólnych projektach.