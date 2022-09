EBA Academy Polska wesprze rozwój polskiego sektora magazynowania energii

EIT InnoEnergy oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podpisały porozumienie o utworzeniu EBA Academy Polska, której celem będzie szkolenie przyszłych ekspertów sektora magazynowania energii w Polsce.

European Battery Alliance Academy (EBA Academy) jest programem mającym na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży magazynowania energii oraz powiązanych z nimi sektorów gospodarki. Uruchomienie programu ma pozwolić na uzupełnienie istniejących braków w umiejętnościach. Program powstał z inicjatywy EIT InnoEnergy w ramach European Battery Alliance, skupiającego ponad 700 partnerów w całym łańcuchu wartości - od wydobycia surowców po recycling.

Państwa rozwijają swój potencjał odnawialnych źródeł energii

EBA Academy działa już w kilku krajach Unii Europejskiej, jak Francja, Hiszpania czy Niemcy. Ponadto w ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z rządem węgierskim, a w tym roku z rządem Rumunii.

- Polska zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Europie oraz piąte na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Korea Południowa, USA i Japonia. W naszym kraju są lub będą wytwarzane również liczne komponenty powiązane, w tym m.in. elektrolit, folia miedziana, separatory, katody, a także całe akumulatory trakcyjne do pojazdów elektrycznych. Funkcjonujące wcześniej fabryki przyciągają kolejne inwestycje. Jednak inne państwa również rozwijają swój potencjał, więc jeżeli Polska chce utrzymać wiodącą pozycję w tym kluczowym dla nowej mobilności obszarze, musi dysponować wykwalifikowanymi kadrami - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników

Rozwój sektora magazynowania energii w Polsce wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w obszarze projektowania, produkcji, rozwoju, czy testowania baterii. EBA Academy łączy wiedzę merytoryczną z praktycznym doświadczeniem naukowców, przedsiębiorców, firm, liderów myśli i kluczowych graczy z wielu krajów w jednej, kompleksowej ofercie usług edukacyjnych.

- Europa jest na dobrej drodze, aby do 2025 roku stać się drugim co do wielkości producentem akumulatorów na świecie, produkując ich wystarczająco dużo, aby zaspokoić potrzeby naszego sektora motoryzacyjnego. Jednak bez odpowiednich umiejętności będzie to trudne do osiągnięcia. Do 2025 roku EBA Academy ma pomóc w wyszkoleniu około 800 tys. osób potrzebnych w branży - ocenia Marcin Wasilewski, dyrektor zarządzający EIT InnoEnergy Central Europe.

