EBI: 60 mln euro na projekt farmy wiatrowej w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy 60 mln euro litewskiej firmie Ignitis Group na projekt farmy wiatrowej na Pomorzu - poinformował we wtorek EBI. Inwestycja, która ma ruszyć wiosną 2021 r., ma docelowo dostarczać energię do ok. 75 tys. gospodarstw domowych.

- Polska ma ogromny potencjał w zakresie wytwarzania odnawialnych energii, a ten projekt jest kolejnym przykładem na to, jak farmy wiatrowe mogą przyczynić się do zwiększenia dywersyfikacji energetycznej kraju i zrównoważonego rozwoju - wskazała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.



Dodała, że EBI ma duże doświadczenie w finansowaniu farm wiatrowych na całym świecie.



Litewskie przedsiębiorstwo Ignitis Group, jak podano, zrealizuje swój pierwszy projekt farmy wiatrowej w Polsce za pośrednictwem należącej doń spółki zależnej Pomerania Wind Farm.



- Nowe lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy do 94 MW zlokalizowane będą w niedalekiej odległości od wybrzeża Bałtyku - czytamy.



Na budowę i eksploatację średniej wielkości lądowej farmy wiatrowej składającej się z 29 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 94 MW EBI udzieli kredytu w wysokości 258 mln zł (ok. 60 mln euro). Pokryje to, jak wyjaśniono, ok. 47 proc. kosztów inwestycyjnych projektu.

Park wiatrowy będzie położony na Pomorzu, ok. 50 km od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, w gminach Dzierzgoń i Stary Targ - podano.



- Prace nad budową farmy wiatrowej rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku, a uruchomienie projektu planowane jest na wiosnę 2021 roku - czytamy.



Docelowo park wiatrowy ma dostarczać 300 GWh energii elektrycznej, zaopatrując ok.75 tys. gospodarstw domowych w skali roku.



Jak podkreślił cytowany w komunikacie europejski komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni "każda taka inwestycja zbliża nas do celu, którym jest uczynienie Unii Europejskiej neutralną dla klimatu do 2050 r.".



EBI jest instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.



W 2019 r. bank zainwestował ok. 4 mld euro w projekty dot. odnawialnych źródeł energii na całym świecie, z czego 945 mln euro w lądowe farmy wiatrowe.

Ignitis Group to jedną z największych w regionie Morza Bałtyckiego międzynarodowa grupa energetyczna. Spółki Grupy produkują, dystrybuują i dostarczają energię oraz opracowują inteligentne rozwiązania energetyczne.