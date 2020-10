EBI i LBBW finansują budowę czterech farm wiatrowych w rejonie Poznania

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) przyznały dwa kredyty w wysokości łącznie 368 mln zł (ok. 84 mln euro) na dofinansowanie budowy i eksploatacji czterech farm wiatrowych w województwie wielkopolskim - poinformowała Komisja Europejska.

Farmy zostaną wybudowane przez niemiecką firmę wpd AG w lokalizacjach Jarocin-Koźmin, Jarocin Wschód, Krotoszyn i Słupca-Kołaczkowo w rejonie Poznania. Łączna moc zainstalowana wyniesie 102,5 MW, co wystarczy do zaopatrzenia w energię elektryczną ponad 60 tys. gospodarstw domowych w okresach szczytowego obciążenia.

"Polska stara się zmniejszać swoją zależność od węgla, a jednocześnie tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energetycznym" - powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność operacyjną w Polsce. "Energia wiatrowa ma w naszym kraju największy potencjał wzrostu ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, dlatego EBI chętnie wspiera przemiany w tej dziedzinie".

Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarki, podkreślił, że z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż finansowanie udzielane przez EBI ułatwia budowanie nowych farm wiatrowych w Polsce. "Dzięki wsparciu UE około 60 tys. polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do czystej energii. To przykład wymiernych korzyści, jakie może przynieść Polakom Europejski Zielony Ład. Każda tego rodzaju inwestycja przybliża nas o krok do celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku" - zaznaczył.

Obiekty będą eksploatowane przez spółki należące do przedsiębiorstwa wpd europe GmbH, które jest jednostką zależną wpd AG. Od końca lat 90. XX wieku spółka wpd AG wybudowała i wdrożyła na całym świecie instalacje wiatrowe o łącznej mocy wytwórczej przekraczającej 4 GW, a EBI wspierał już wcześniej przedsięwzięcia w dziedzinie morskiej energii wiatrowej realizowane przez nią we Francji i w Niemczech.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją UE udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Założona w 1996 roku w Bremie spółka wpd AG zajmuje się planowaniem i realizacją przedsięwzięć w dziedzinie energetyki wiatrowej (lądowej i morskiej) oraz słonecznej w Niemczech i innych państwach europejskich, a także w Azji i na kontynencie amerykańskim.

LBBW jest jednym z największych banków w Niemczech, dysponującym aktywami o łącznej wartości 257 mld euro i zatrudniającym 10 tys. osób (wg danych na 2019 rok).