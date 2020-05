EBI udzielił 82 mln zł kredytu na budowę elektrowni fotowoltaicznych w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził swój pierwszy w Polsce kredyt na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne. Beneficjentem udzielonego finansowania w wysokości 82 mln zł jest firma Energy Solar Projekty, jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym z kolei zarządza litewska spółka Lords LB Asset Management.

Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej.EBI współfinansuje projekt razem z DNB Bankiem Polska, przy czym każdy bank zapewnia 50 proc. długu uprzywilejowanego (łącznie 164 mln zł), natomiast udziałowcy kredytobiorcy (którym jest Energy Solar Projekty) wyłożą około 30 proc. łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.- DNB Bank Polska z wielką dumą wspiera - razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - działania podejmowane przez spółkę Lords LB Asset Management w ramach tego projektu. Jest to pierwszy kredyt na realizację projektu w dziedzinie energetyki fotowoltaicznej w Polsce udzielony przez DNB i jeden z pierwszych, a przy tym największy w całym sektorze rynku - powiedział Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Banku Polska.- Nasz bank silnie angażuje się we wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zielonych i zrównoważonych rozwiązaniach, dlatego rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce należy do naszych najważniejszych priorytetów. Jestem przekonany, że sfinansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju polskiego sektora zielonej energii - stwierdził Artur Tomaszewski.Elektrownie fotowoltaiczne objęte opisywanym projektem powstaną w północnej części Polski, na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie będzie ich najwięcej, oraz kujawsko-pomorskiego. Elektrownie podzielono między 8 spółek realizujących projekt, z których każda odpowiada za co najmniej jeden obiekt. Jednostką dominującą i właścicielem całego portfela inwestycji jest Energy Solar Projekty.Łączna kwota finansowania udostępnionego przez EBI w ramach uruchomionego w 2018 roku kredytu programowego na realizację projektów w dziedzinie energetyki słonecznej w Polsce wynosi 450 mln zł.