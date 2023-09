EC Będzin odpowiada KNF i zapowiada współpracę z organami śledczymi

EC Będzin zwraca uwagę, że zawiadomienie KNF do prokuratury dotyczy wyłącznie wątku negocjacji z obligatariuszami (kwiecień 2023), a nie dynamicznego wzrostu kursu akcji spółki (czerwiec 2023) - podkreślił EC Będzin. Spółka zadeklarowała gotowość do współpracy.

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie EC Będzin, dodając, że mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych.

KNF nie stwierdziła ujawnienia ani wykorzystania jakiejkolwiek informacji poufnej w kontekście zawarcia przez Spółkę NDA z Orlen Synthos Green Energy - podała EC Będzin. Zwróciła też uwagę na jednoznaczne stwierdzenie o braku manipulacji kursem akcji.

W sprawie negocjacji z obligatariuszami KNF nie stwierdziła manipulacji kursem akcji, nie stwierdził wykorzystania informacji poufnej, natomiast zdaniem KNF mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, co skłoniło KNF do skierowania zawiadomienia do prokuratury - dodała spółka.

KNF zawiadomiła prokuraturę. Chodzi o akcje EC Będzin

EC Będzin S.A. tego samego dnia wystosowała komunikat, w którym odniosła się do zarzutów KNF i doniesień na ten temat.

"W pisemnych zaleceniach skierowanych przez KNF do Spółki, o których mowa w treści Komunikatu KNF, Komisja poinformowała Spółkę, że w ocenie KNF informacja przekazana w raporcie nr 86/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. dot. zawarcia z Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o. umowy o zachowaniu poufności w sprawie rozmów dotyczących inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300, nie jest informacją poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR i jako taka winna zostać opublikowana bądź w raporcie okresowym, bądź na stronie internetowej Spółki. Nie było zatem możliwości bezprawnego jej ujawnienia bądź wykorzystania" - wyjaśniono w komunikacie EC Będzin.

EC Będzin podkreśliła zarazem, że "zawiadomienie KNF do prokuratury dotyczy wyłącznie wątku negocjacji z obligatariuszami (kwiecień 2023) i działalności poprzedniego Zarządu, a nie kwestii dynamicznego wzrostu kursu akcji (czerwiec 2023) i działalności obecnego Zarządu".

"Spółka podkreśla swoją gotowość do współpracy z organami ścigania oraz apeluje o rzetelne i precyzyjne przedstawianie faktów przez media" - zaznaczono w komunikacie.

Informując we wtorek o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. EC Będzin, Komisja Nadzoru Finansowego podała, iż "przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023".

KNF dodała, że w związku z uchybieniami dotyczącymi wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej "skierowano do Spółki zalecenia w trybie art. 68 ust. 5 i 7 ustawy o ofercie publicznej". "Przekazanie do publicznej wiadomości informacji zawartych w komunikacie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników rynków finansowych dotyczącej możliwych nadużyć rynkowych i ułatwienie ich rozpoznawania" - zaznaczono.

Czynności UKNF nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin notowanymi na GPW

Jak zastrzeżono w komunikacie KNF, "czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA (ECB lub Spółka), notowanymi na GPW". W publikacji "Komunikat KNF dotyczący dynamicznej zmiany ceny akcji Elektrociepłowni Będzin SA. Ustalenia dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych oraz potencjalnego złamania zakresu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej" stwierdzono też, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 do dnia 22 czerwca 2023 r. "w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku".

"Wobec braku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), KNF zdecydowała o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami Spółki" - zaznaczono. Przypomniano, że komunikat w tej sprawie został opublikowany 30 czerwca 2023 r.

UKNF prowadził czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania informacji poufnej

Komisja zwróciła uwagę, że w ramach postępowania wyjaśniającego wszczętego 23 czerwca br. UKNF prowadził czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej.

KNF przekazała, że "przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych". Dodano, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do "złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023". W ramach innych czynności nadzorczych, jak podano, sprawdzono prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej.

"W wyniku działań nadzorczych zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na niewłaściwym ustalaniu momentu powstania informacji poufnych, ich nieterminowym ujawnieniu, braku publikacji informacji poufnej, przekazaniu niekompletnych lub nieprecyzyjnych informacji w raportach, niewłaściwym dokonywaniu oceny zdolności do kontynuacji działalności oraz przekazywaniu informacji nie spełniających kryteriów informacji poufnych" - przekazała KNF.

W czerwcu rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że KNF sprawdzi zachowanie notowań spółki EC Będzin. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że "w związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków".

Pod koniec maja br. akcje Będzina kosztowały nieco poniżej 7 zł. W ciągu miesiąca zdrożały o ponad 800 proc.

W czerwcu EC Będzin zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o poufności w sprawie rozmów dotyczących wdrażaniu małych reaktorów

W czerwcu EC Będzin podała, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne. Elektrociepłownia wskazała, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami i docelowa struktura współpracy, forma, jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone.

Z kolei Orlen Synthos Green Energy przekazał w oświadczeniu, że nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji.