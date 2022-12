EC Będzin zabiega o 400 mln zł na budowę instalacji spalania odpadów

Jeszcze w grudniu zostanie skierowany wniosek do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania i pożyczki na budowę bloku na odpady w EC Będzin. Blok ma mieć moc 23,7 MW i ma zużywać 100 tys. ton odpadów rocznie - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o.

EC Będzin już pracuje nad zapewnieniem sobie dostaw paliwa do nowej instalacji czyli odpadów komunalnych.



- Trwają zaawansowane prace studialne nad blokiem na paliwa alternatywne, który będzie realizowany przez spółkę EC Nowy Będzin. Została już zatwierdzona analiza techniczno-ekonomiczna, nad dniach zostaną zatwierdzone prognozy finansowe tego bloku. Następnie zostanie skierowany wniosek do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania i pożyczki częściowej na budowę tej instalacji - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o.

Budowa instalacji potrwa krócej niż przygotowania formalno-prawne

Na początku stycznia 2023 r. złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

- Od chwili, kiedy wniosek o dofinansowanie przez NFOŚiGW zostanie pozytywnie rozpatrzony do momentu podpisania umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie mamy rok na przedstawienie decyzji środowiskowej - zaznacza Witold Niedzielski.

- Nie podajemy szacunków, ile mogłaby kosztować ta inwestycja. Przy obecnych zawirowaniach cenowych trudno jest jednoznacznie określić, jaki będzie koszt tej instalacji - odpowiada Witold Niedzielski.

Przewiduje się, że instalacja zostanie oddana w 2026 r.

- Samo wybudowanie jest najprostszą sprawą, skomplikowane i czasochłonne są przygotowania do tej inwestycji - podkreśla Witold Niedzielski.

Zapewniony strumień odpadów. Podpisano list intencyjny

Instalacja ma powstać na terenie EC Będzin, co - jak podkreśla spółka - jest sporym atutem, ponieważ są już gotowe wszelkie niezbędne przyłącza energetyczne i ciepłownicze.

EC Będzin już pracuje nad zapewnieniem sobie dostaw paliwa do nowej instalacji czyli odpadów komunalnych. Spółka posiada już podpisane listy intencyjne z firmami dostarczającymi odpady. Odpady będą pochodziły z terenu Zagłębia oraz Katowic. Rocznie instalacja ma używać ok. 100 tys. ton odpadów.

- Strumień odpadów mamy zapewniony z nawiązką. Nie ma obaw, że nie będziemy mieli dostępu do paliwa - zapewnia Witold Niedzielski.

W Polsce będzie coraz więcej odpadów komunalnych. Problem trzeba rozwiązać

W 2020 roku w Polsce - wg GUS - powstało 13,1 mln ton odpadów komunalnych. W 2050 roku ilość ta ma wzrosnąć do poziomu 15,5 mln ton, tj. 468 kg na osobę. Mieści się to w granicach średniego poziomu europejskiego, który w 2020 roku w Unii Europejskiej wyniósł 505 kg odpadów komunalnych na osobę. Różnica polega jednak na tym, że inne państwa UE, które posiadają rozwiniętą gospodarkę odpadami, wyprzedzają obecnie Polskę w zakresie efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych.

W naszym kraju wciąż więcej odpadów ląduje na składowiskach, niż podlega termicznemu przekształcaniu. Frakcja wysokokaloryczna, która stanowi paliwo dla nowego bloku energetycznego, zeskładowana na wysypisku stanowi realne zagrożenie pożarowe.

W Polsce funkcjonuje obecnie 7 podobnych instalacji termicznego przekształcania odpadów, między innymi w Poznaniu czy Olsztynie. Jednocześnie produkcja paliwa alternatywnego, tzw. RDF (odpadów, które nie nadają się do recyklingu) wynosi od 4,5 do 6 mln ton rocznie. Istniejące instalacje dedykowane termicznemu przekształcaniu odpadów wykorzystują ok. 1,5 mln ton rocznie. Do zagospodarowania jest zatem ok. 3-4,5 mln ton rocznie.

W zagłębiowsko-górnośląskiej metropolii funkcjonuje już jedna podobna instalacja bazująca na RDF, która znajduje się na terenie Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, a kolejna powstaje w Gliwicach. Tego typu ekologiczne ciepłownie z powodzeniem funkcjonują od lat 70. na terenie Europy m.in. w Austrii, Szwecji, Niemczech czy w Szwajcarii.