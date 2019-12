EC Stalowa Wola chce 180 mln zł od wykonawcy bloku gazowo-parowego

30 grudnia Elektrociepłownia Stalowa Wola złożyła wezwanie na arbitraż o zapłatę przez Abener Energia blisko 180 mln zł w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe w Stalowej Woli - poinformowała w poniedziałek PGNiG.

Jak podał PGNiG w komunikacie spółka, chodzi o zapłatę 177 852 905 zł oraz ponad 461 tys. euro wraz z odsetkami.

Środki te mają być z tytułu odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług nienależycie wykonanych przez firmę Abener.

W grudniu 2019 r. EC Stalowa Wola otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy KIG przez Abener Energia. Hiszpańska spółka domaga się odszkodowania w łącznej kwocie 158,72 mln zł.

- Jest to kolejny krok w trwających postępowaniach między Elektrociepłownią Stalowa Wola (ECSW), w którym 50 proc. akcji posiada PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG, a drugą połowę akcji Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia, a byłym generalnym wykonawcą bloku - firmą Abener Energia w sprawie nienależytego wykonania kontraktu przez hiszpańską firmę - dodano w komunikacie PGNiG.

PGNiG przypomniało, że równolegle, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie rozpatruje skargę ECSW na wyrok arbitrażu w sprawie odstąpienia przez Abener Energia od kontraktu budowy bloku gazowo-parowego.

Jak przypominano, Elektrociepłownia Stalowa Wola ostatecznie odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą budowy bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW - firmą Abener Energia w dniu 29 stycznia 2016 r., w efekcie naruszenia przez wykonawcę harmonogramu oraz istotnych warunków technicznych kontraktu. "Czynniki te mają kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa i bezawaryjności pracy bloku, a także jego przyszłej efektywności i kosztów pracy (oprócz terminów)" - podkreślono.

Wcześniej EC Stalowa Wola wzywała wykonawcę do należytego wykonania kontraktu pod rygorem odstąpienia od niego. "Abener nie usunął wskazanych przez zamawiającego naruszeń, co w konsekwencji spowodowało podjęcie decyzji zamawiającego o odstąpieniu od kontraktu i rozpoczęciu szczegółowej inwentaryzacji inwestycji" - dodano w komunikacie.

PGNiG wskazał, że w międzyczasie inwestorzy - PGNiG Termika oraz Tauron Wytwarzanie - podjęli szereg kroków w celu dokończenia inwestycji. W marcu 2017 r., po spłaceniu dotychczasowych instytucji finansujących projekt, weszło w życie porozumienie restrukturyzujące projekt. W marcu 2018 r. pozyskano finansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego i PGNiG. W wyniku przeprowadzenia szeregu analiz, m.in. z uwagi na poziom zaawansowania inwestycji zdecydowano się na formułę menedżera kontraktu (EPCM). Do realizacji EPCM wybrano konsorcjum firm Energopomiar Gliwice - Energoprojekt Katowice.



W Elektrociepłowni Stalowa Wola 50 proc. udziałów posiada PGNiG Termika a 50 proc. Tauron Polska Energia.



W raporcie za trzeci kwartał 2019 r. Tauron poinformował, że poziom zaawansowania prac na budowie bloku EC Stalowa Wola wynosi 86 proc. a planowana data zakończenia inwestycji to kwartał 2020 r.



