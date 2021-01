EC Zielona Góra z rekordowymi przyłączeniami w 2020 roku

Elektrociepłownia Zielona Góra (EC Zielona Góra), należąca do PGE Energia Ciepła, w 2020 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej 46 obiektów oraz 32 moduły przygotowania ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy cieplnej 13,2 MW. Jest to najlepszy wynik od 2009 roku, kiedy elektrociepłownia została właścicielem sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze - poinformowała PGE Energia Ciepła.

Rynek wtórny też ważny

Kontynuacja rozwoju sieci ciepłowniczej