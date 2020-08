EDF: bez energetyki jądrowej nie będzie Zielonego Ładu

- Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do roku 2050 nie będzie możliwe bez rozwoju energetyki jądrowej. Nie ma wątpliwości, że energia jądrowa jest zrównoważonym i bezpiecznym źródłem energii - przekonuje Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za nowe projekty jądrowe.

- Z naszej perspektywy istnieje silna dynamika ożywienia energetyki jądrowej w europejskich państwach członkowskich, przy czym kilka krajów przygotowuje się do uruchomienia swoich krajowych programów jądrowych. Do takich państw należą Francja i Polska, ale także Czechy, Słowenia, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Trwające dyskusje dotyczące taksonomii pokazują zaangażowanie Komisji Europejskiej we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej i jej determinację w zajęciu się rolą energii jądrowej w walce ze zmianami klimatu - ocenia Vakis Ramany, wzbraniając się przed komentowaniem wyborów energetycznych dokonywanych przez różne kraje europejskie.- Liczy się dla nas, jako lidera w dziedzinie energii niskoemisyjnej, to, że mamy teraz wspólną europejską ambicję: neutralność klimatyczną w 2050 r. Ustanowienie ograniczenia emisji dwutlenku węgla jako zasady przewodniej jest już wielkim zwycięstwem w walce z globalnym ociepleniem. Określając drogę do osiągnięcia tego celu, nie powinniśmy przeciwstawiać energii jądrowej i odnawialnej. W rzeczywistości są to dwie strony tej samej monety. Energia jądrowa wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, ponieważ elektrownie jądrowe mogą dostosować swoją produkcję do wahań produkcji energii wiatrowej i słonecznej - arguentuje Ramany.