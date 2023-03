EDF chce w 2030 roku mieć użytkową technologię do produkcji prądu z małych reaktorów

Francuski producent energii EDF w opublikowanym komunikacie giełdowym ogłosił, że utworzył spółkę celową, której zadaniem będzie przygotowanie i realizacja projektu budowy pierwszego małego reaktora modułowego (SMR).

Podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej Emmanuel Macron zapowiedział, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat we Francji zbudowanych zostanie co najmniej pięć elektrowni, które do produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywały technologię małych jądrowych reaktorów modułowych (SMR).

Cały projekt ma być realizowany przez EDF, który obecnie poddany jest procedurze renacjonalizacji i do końca pierwszego półrocza przestanie być spółką notowaną na giełdzie w Paryżu.

Pierwszym krokiem w realizacji prezydenckich obietnic jest powołanie do życia spółki Nuward, która będzie podmiotem w 100 procentach zależnym od EDF. Jej zadaniem będzie przygotowanie i montaż małych reaktorów między innymi na terenie już działających elektrowni atomowych. Rozpoczęcie budowy referencyjnej elektrowni przewidziano na 2030 rok.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami i procesem wydawania zezwoleń dotyczących inwestycji w energie jądrową plik dokumentów dotyczących bezpieczeństwa przyszłej inwestycji zostanie przedłożony francuskiemu organowi kontrolnemu już lipcu 2023 roku - czytamy w komunikacie opublikowanym przez EDF.

Moc pierwszej elektrowni ma wynosić 340 megawatów elektrycznych, do produkcji służyć będą dwa reaktory o mocy 170 megawatów każdy.