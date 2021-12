EDF podpisuje z polskimi firmami umowy dotyczące projektów jądrowych

Francuska grupa EDF, jeden z trzech potencjalnych dostawców technologii jądrowych dla Polski, podpisała umowy o współpracy przemysłowej z kilkoma polskimi firmami: Dominion Polska, Egis Poland, Energomontaż-Północ Gdynia, Rafako i Zarmen.

4 do 6 bloków jądrowych

- Podpisanie umów o współpracy przemysłowej pokazuje ambicję EDF, aby zapewnić trwałe partnerstwo z lokalnymi łańcuchami dostaw dla projektów bazujących na technologii EPR na całym świecie: w Polsce, Czechach, Indiach i Arabii Saudyjskiej, ale także z naszym historycznym partnerem Bouygues Travaux Publics, aby wesprzeć nasze zaangażowanie w transformację energetyczną w kierunku zerowej emisji netto. Przykładowo, znaczne zaangażowanie brytyjskiego łańcucha dostaw w projekt EPR Hinkley Point C jest namacalnym efektem naszej długoterminowej strategii współpracy z lokalnym przemysłem. Przewidujemy takie samo podejście w każdym kraju, w którym promujemy nasze technologie i z radością czekam na realizację tej współpracy w celu pomyślnej realizacji naszych przyszłych projektów w Europie i na świecie - skomentował Jean-Bernard Lévy, prezes i dyrektor generalny EDF.Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący realizację prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowę (EPC - Engineering, Procurement, Construction) od czterech do sześciu reaktorów EPR (European Pressurized Reactor), reprezentujących całkowitą moc zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe. Oferta obejmuje od dwóch do trzech lokalizacji.- Wstępna oferta obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja instalacji, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys i harmonogram - informował EDF.Grupa EDF dostarcza energię i usługi do około 37,9 mln klientów, z czego 28,7 mln we Francji. W 2020 roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 69,0 mld euro. EDF jest notowany na paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.