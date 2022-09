EDF rozpoczęło wyścig z czasem przed zimowym szczytem energetycznym

EDF deklaruje, że 26 reaktorów jądrowych poddawanych obecnie pracom remontowym, wznowi pracę w okresie jesienno-zimowego zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną we Francji.

Zaniedbania i problemy techniczne spowodowały konieczność wstrzymania pracy reaktorów jądrowych.

Francja zamierza wznowić produkcję energii elektrycznej z 26 bloków atomowych jeszcze tej zimy.

Obecnie według normalnego cyklu pracuje 27 elektrowni, a 3 mają ograniczoną produkcję, ponieważ nadal są problemy z dostępnością wody do chłodzenia.

We Francji rozpoczął się wyścig z czasem. Przygotowania do jesienno-zimowego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną doprowadziły do ponownej dyskusji na temat efektywności wykorzystania 56 reaktorów jądrowych. Podnosi się, że gdyby były do dyspozycji i mogły produkować tani prąd z atomu, byłyby gwarantem bezpieczeństwa.

Kontrole techniczne wykazały pęknięcia spawów w awaryjnych systemach chłodzenia bloków

Niestety zbieg nieszczęśliwych okoliczności oraz błędne decyzje spowodowały, że obecnie aż 26 bloków jest wyłączonych z eksploatacji. Stało się tak, ponieważ w okresie pandemii nie dopilnowano terminów 10-letnich kompletnych przeglądów technicznych elektrowni. Brakowało w tym czasie ludzi, zużycie energii przez przemysł było niższe od przeciętnej i nikt nie dostrzegał nadchodzących kłopotów. Podczas kontroli technicznej okazało się, że systemach awaryjnego chłodzenia bloków pojawiły się pęknięcia na spawach. Tak naprawdę nigdy jeszcze we Francji nie doszło do żadnej katastrofy, w której konieczne byłoby wykorzystanie tych systemów, ale inspektorzy nakazali natychmiastowe wstrzymanie pracy.

Podobne pęknięcia wykryto w kilkudziesięciu elektrowniach, a to zaowocowało wyłączeniem z eksploatacji kolejnych instalacji.

Remontowane reaktory jądrowe we Francji mają wznawiać produkcję energii

- 26 francuskich reaktorów wyłączonych obecnie z eksploatacji powinno wznowić produkcję energii elektrycznej w najbliższym okresie jesienno-zimowym. 5 reaktorów jeszcze we wrześniu będzie gotowych do synchronizacji , kolejnych 5 w październiku, siedem w grudniu tego roku. Następnie jeszcze 3 w styczniu i 2 w lutym 2023 roku- powiedział cytowany w komunikacie dyrektor wykonawczy EDF Cedric Lewandowski.

Obok problemów technicznych brak specjalistów jest przyczyną opóźnienia remontów

Wielu analityków rynku energetycznego w Europie podaje jednak w wątpliwość optymistyczne zapowiedzi przedstawicieli EDF. Przede wszystkim harmonogram prac remontowych jest bardzo napięty. Nawet pojawienie się drobnych kłopotów może ten misternie ułożony kalendarz wywrócić do góry nogami. W zależności od elektrowni mówimy o różnych blokach, budowanych w różnych okresach, ale zawsze operujemy tysiącami megawatów zainstalowanej mocy.

Brakuje ludzi, głównie monterów, kotłowych, spawaczy, pracowników zaplecza technicznego. W trybie pilnym zamawiane są niezbędne części zamienne, których tolerancja dotyczy mikronów. Jednak nie da się wszystkie dostarczyć na place budów w ekspresowym tempie. To wszystko sprawia, że należy na optymistyczne dane przekazane przez spółkę patrzyć z pewną dozą dystansu. Powodzenie misji remontowej jest także ważne dla odbiorców energii w całej Europie, ponieważ pomogłoby stabilizować rynek handlu hurtowego w okresie największego zapotrzebowania

