EDF sprzeda mniej energii po gwarantowanej, zaniżonej cenie

W komunikatu ogłoszonego przez francuskiego ministra gospodarki Bruno Le Maire'a wynika, że koncern EDF w przyszłym roku ograniczy hurtową sprzedaż energii po gwarantowanych, urzędowych cenach.

W obliczu gwałtownych podwyżek surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i wzrostu cen dla przemysłu i klientów indywidualnych rząd francuski, na początku tego roku, podjął decyzję wymuszającą na EDF sprzedaż 120 terawatogodzin (TWh) dla odbiorców hurtowych po cenie urzędowej.

Cena ta nie uwzględniała kosztów produkcji nawet w odniesieniu do elektrowni wykorzystujących paliwo jądrowe. Dodatkowo, ze względu na problemy techniczne w ciągu roku konieczne było wyłączenie z eksploatacji około 30 reaktorów. Niedobory na rynku były kompensowane importem dużo droższej energii, co obciążyło wynik finansowy spółki.

W efekcie takiej polityki rządu EDF poniosła w tym roku straty szacowane na kilka, a może nawet kilkanaście miliardów euro. Z dzisiejszej zapowiedzi ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a wynika, że w 2023 roku maksymalny limit sprzedaży hurtowej, po gwarantowanych cenach, wyniesie 100 terawatogodzin.

Natomiast w ramach pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw rząd przyjął na siebie zobowiązanie, że pokryje różnicę w cenie energii, gdy ta w kontraktach przekroczy 325 euro za megawatogodzinę (MWh)

Dla gospodarki francuskiej ważna jest także deklaracja złożona dziś przed połączonymi komisjami Senatu przez dyrektora wykonawczego EDF Cedrica Lewandowskiego. Przekazał on, że zakończono prace przy reaktorach jądrowych które już produkują energię, a 4 kolejne będą włączone do sieci przed końcem roku. Pozwoli to złagodzić niedobory o około 8 tysięcy megawatów.