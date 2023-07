EDP Renewables zwiększa produkcję energii z wiatru i słońca, sprzedaje część aktywów

Portugalska grupa energetyczna EDP Renewables w pierwszym półroczu zwiększyła zainstalowaną moc elektrowni wiatrowych i solarnych o około 10 procent. Obecnie zainstalowana moc przekracza 15,2 tysiąca gigawatów. W planach jest budowa kolejnych 5 tysięcy gigawatów.

EDP Renovaveis w pierwszym półroczu 2023 roku wpracowała zysk netto na poziomie 102 milionów euro. Taki poziom zysku wynika ze słabszej sprzedaży energii elektrycznej z aktywów wiatrowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie zauważalny jest spadek wietrzności spowodowany efektem El Nino. Dodatkowo rosną koszty budowy nowych odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo spółka utworzyła rezerwy ze względu na zmiany regulacje dotyczące rozliczeń z państwowym operatorem w Hiszpanii - podobnie jak w Rumunii, gdzie rząd ograniczył dofinansowanie do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

W planach na najbliższe miesiące jest budowa kolejnych 5 gigawatów mocy w źródłach odnawialnych

W tym okresie EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków i amortyzacji) wyniosła 764 miliony euro i była niższa o 13 procent niż przed rokiem. Co jednak ważne obecnie zainstalowana moc elektrowni wynosi 15,2 gigawata, co oznacza wzrost o 10 procent w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. W planach jest budowa kolejnych 5 gigawatów mocy.

Z tego 321 megawatów powstało w aktywach solarnych, z czego 43 procent to jest produkcja rozproszona. Farmy wiatrowe oddano do użytku we Włoszech, Hiszpanii i w Portugalii, łączna zainstalowana moc to 147 megawatów. Wartość inwestycji przekroczyła 2,3 miliarda euro, z czego 85 procent czyli 2,1 miliarda wydano w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Obecnie portfel składa się w 85 procentach z farm wiatrowych, w 13 proc. fotowoltaiki (z czego 4 procent stanowią obiekty rozproszone) oraz 2 procent energii produkują wiatraki zlokalizowane na morzu.

W Polsce spółka jest aktywna od 2008 roku i obecnie dysponuje 747 megawatami mocy w odnawialnych źródłach, a portfolio projektów pozwala na zbudowanie kolejnych 567 megawatów.

EDPR chcąc pozyskać środki na nowe inwestycje, sprzedało 10 farm wiatrowych w Hiszpanii

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie EDPR wzrosło do 5,7 miliarda euro. Nie chcąc korzystać z kredytów bankowych na dalszy rozwój, podjęta została decyzja o sprzedaży części aktywów. Podpisano właśnie umowę z niemieckim koncernem Verbund na sprzedaż działających elektrowni wiatrowych w Hiszpanii zainstalowanej mocy 257 megawatów. Łączna wartość kontraktu wynosi 460 milionów euro.

Transakcja obejmie 7 farm z gwarancją przez kolejnych siedem lat odbioru energii elektrycznej w ramach umowy cenowej zawartej z narodowym operatorem. Pozostałe trzy projekty traktowane są jako handlowe i nie korzystają z żadnego wsparcia. Zgodnie z przyjętą strategią Verbung zdefiniował rynek hiszpański jako strategiczny w produkcji energii z wiatru i panelu solarnych.