EDP zainwestuje 2,5 mld euro w projekty fotowoltaiczne

Do 2026 roku grupa planuje zainwestować 2,5 miliarda euro w instalację dodatkowych 4 GWp w projektach słonecznych dla rodzin i firm.

Wolumen zainstalowanej mocy grupy EDP globalnie w źródłach słonecznych wynosi już 1,6 GWp.

W Polsce całkowita moc instalacji PV EDP Energia Polska wynosi 26,6 MWp.

Rozproszona generacja fotowoltaiczna stanowi ogromną szansę na przyspieszenie transformacji energetycznej - mówi Miguel Stilwell d’Andrade, dyrektor generalny EDP.

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach fotowoltaicznych (tzw. rozproszona generacja fotowoltaiczna) stało się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów biznesowych EDP. Według szacunków blisko 50 proc. wszystkich nowych instalacji, jakie powstaną w nadchodzących latach na świecie, stanowić będą projekty tej marki.

EDP zainstalowała około 1,6 GWp mocy w projektach fotowoltaicznych

W nieco ponad 10 lat grupa EDP zainstalowała około 1,6 GWp mocy w projektach fotowoltaicznych dla klientów biznesowych i indywidualnych na całym świecie. 0,9 GWp mocy z powyższych instalacji powstało w ramach w modelu PV-as-a-Service, w którym EDP pokrywa 100 proc. początkowego finansowania inwestycji i zawiera długoterminową umowę PPA z klientem.

Na 17 rynkach na świecie grupa EDP zrealizowała dotychczas 127 tysięcy projektów PV w domach mieszkalnych (w Europie) oraz w małych firmach i dużych przedsiębiorstwach (w Europie, w regionie Azji i Pacyfiku, w Ameryce Północnej i Brazylii).

- Rozproszona generacja fotowoltaiczna stanowi ogromną szansę na przyspieszenie transformacji energetycznej, w której możemy uczestniczyć razem z naszymi klientami. Co więcej, budowa instalacji PV pozwala naszym partnerom znacznie obniżyć wydatki na energię elektryczną. Wynika to z krótszego czasu pozyskiwania pozwoleń i szybszej realizacji projektów oraz zwrotu z inwestycji w porównaniu z większymi projektami dotyczącymi budowy odnawialnych źródeł energii na skalę przemysłową. Jest to także odpowiedź na rosnące aspiracje naszych klientów w zakresie niezależności energetycznej. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tysiącami firm i rodzin, które korzystając z tych rozwiązań, generują nową, czystą energię i wspierają globalną walkę ze zmianami klimatu - mówi Miguel Stilwell d'Andrade, dyrektor generalny EDP.

Plany grupy EDP w Europie i Stanach Zjednoczonych

Według prognoz moc zainstalowana w rozproszonej generacji fotowoltaicznej EDP w Europie wzrośnie ok. 5-krotnie w latach 2023-26. Istotnym krokiem w tym kierunku jest ogłoszone ostatnio partnerstwo z Navigator. Realizowany przez obie firmy projekt dotyczy budowy instalacji PV o mocy 17 MWp.

Również proces dekarbonizacji w USA potwierdza olbrzymi potencjał zarówno rozwoju projektów fotowoltaicznych w dużych firmach, jak i w zakładach przemysłowych. EDP rozwija i wspiera rozproszone społeczności energetyczne, w których panele słoneczne są montowane w odpowiednich lokalizacjach, a wytworzona energia jest dystrybuowana później wśród ich członków. Dzięki temu nawet osoby mieszkające w obszarach, gdzie instalacja paneli słonecznych nie jest możliwa lub opłacalna, mogą czerpać korzyści z czystej energii.

W ciągu najbliższych trzech lat EDP planuje osiągnąć 5-krotny wzrost zainstalowanych mocy m.in. dzięki współpracy z dużymi korporacjami, takimi jak choćby największy dotychczas projekt realizowany przez EDP Renewables dla Google czy ogłoszona ostatnio inwestycja Lufthansy dotycząca budowy nowych instalacji PV w Portoryko.

Plany EDP w regionie Azji, Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej

W regionie Azji i Pacyfiku EDP planuje potroić wolumen zainstalowanej mocy w źródłach słonecznych do 2026 roku. Realizacja planowanych inwestycji, spójnych ze strategią grupy w zakresie dekarbonizacji, możliwa będzie dzięki skali i rozwojowi technologicznemu przemysłu produkcyjnego na tych rynkach.

Łączna moc projektów EDP będących w fazie przygotowań to ponad 1,1 GWp. Z kolei moc inwestycji zabezpieczonych lub w trakcie budowy wyniesie ponad 150 MWp. Niedawno EDP uruchomiło w Chinach swoją największą na świecie instalację PV o mocy 19 MWp.

W Ameryce Łacińskiej EDP koncentruje się na inwestycjach na rynku brazylijskim, gdzie spodziewany jest 6-krotny wzrost zainstalowanej mocy z generacji fotowoltaicznych do 2026 roku w porównaniu do roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych dla społeczności energetycznych korzystających z energii słonecznej.