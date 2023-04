EEC 2023: COP24 zapoczątkował ważne tematy

Kolejne edycje będą rozwijały zagadnienia, które pojawiły się w 2018 roku w Katowicach - wskazywano podczas sesji zatytułowanej "5 lat po COP24", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- To był pierwszy raz, kiedy kwestie zmian klimatycznych zostały omówione w Europie Środkowej na taką skalę - wspominał COP24, który odbył się w grudniu 2018 roku w Katowicach, Victor Grigorescu, minister energii Rumunii w latach 2015-2017. - Był to dowód na to, że jesteśmy integralną częścią tej dyskusji. I było to też ważne dla roli Polski w regionie. Drugi aspekt jest taki, że wówczas dokonano próby ratunku umowy paryskiej. Wówczas COP24 był szansą, żeby stworzyć reakcję globalną na zachodzące zmiany klimatyczne. Chodziło też o poszerzenie wrażliwości na określone tematy - wskazywał Victor Grigorescu.

Z kolei Chris Barton, komisarz Jego Królewskiej Mości ds. handlu z Europą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, podkreślił znaczenie COP24.

- To była bardzo ważna edycja COP-u. Każdy COP korzysta z sukcesów poprzednich edycji i spoglądamy na Polskę z wdzięcznością, myśląc o COP24 - zaznaczył Chris Barton. - Kolejne edycje będą rozwijały zagadnienia, które pojawiły się wówczas w Katowicach - dodał.

W grudniu 2018 roku Katowice były gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24. To najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej, podczas którego zapadają istotne decyzje. Konferencja o zmianach klimatycznych, zorganizowana w sercu Śląska, była wówczas okazją do zaprezentowania starań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu i osiągnięć w tym zakresie.

W wyniku dyskusji podczas katowickiego Szczytu zawarto porozumienie, które zostało nazwane „Katowice Rulebook". W nim zostały określone procedury i mechanizmy konieczne do wdrożenia Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.