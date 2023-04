EEC 2023: Trzeba na nowo zdefiniować rozwój energetyki

Na nowo trzeba zdefiniować rozwój w zakresie energetyki. Energetyka powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i suwerenność UE jak i poszczególnych krajów będących członkami UE – uważa Lechosław Rojewski, wiceprezes ds. finansowych PGE.

Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE, uczestniczył w debacie „Transformacja sektora energii” przeprowadzonej podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego trwającego w Katowicach.

- Na nowo trzeba zdefiniować rozwój w zakresie energetyki. Energetyka powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i suwerenność UE jak i poszczególnych samodzielnych krajów będących członkami UE – mówił Lechosław Rojewski.

- Wojna w Ukrainie pokazała jak istotne jest posiadanie własnych mocy wytwórczych. Istotne jest to, że te moce wytwórcze powinny zapewniać również stabilne, nie uzależnione od warunków atmosferycznych dostawy energii elektrycznej. Podkreślę, co zapewne nie będzie się państwu podobać, że do czasu, kiedy nie będziemy mieli energetyki jądrowej, podstawą jest węgiel jako stabilne źródło, które pozwoli nam dostarczać energię do odbiorców - komentował Lechosław Rojewski.

Przypomniał, że PGE podpisała z ZE PAK porozumienie dotyczące utworzenia wspólnej spółki, która z kolei będzie wchodziła w spółkę z koreańską firmą KHNP.

- Na podstawie tego porozumienia będziemy budować energetykę jądrową w Koninie-Pątnowie. To całkowicie biznesowy, komercyjny projekt niezależny od projektu, który jest ujęty w programie polskiej energetyki jądrowej do 2040 roku- zaznaczył Lechosław Rojewski.