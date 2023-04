EEC 2023: Wyścig technologiczny w morskiej energetyce wiatrowej ma nowe oblicze

Maciej Wagner, prezes Skyborn Renewables Polska ocenia, że moc turbin dla morskiej energetyki będzie jeszcze rosła, docelowo do około 20 MW, ale uważa, że wyścig technologiczny będzie dotyczył nie tyle mocy, ile efektywności związanej z eksploatacją turbin wiatrowych.

Maciej Wagner, prezes Skyborn Renewables Polska, był uczestnikiem debaty „Odnawialne źródła energii” przeprowadzonej podczas trwającego w Katowicach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Maciej Wagner ocenił, że turbiny wiatrowe dla morskich farm wiatrowych będą nadal rozwijały się pod względem mocy, ale jak wskazał, to nie jest jedyny kierunek technologicznego rozwoju turbin dla morskich wiatraków.

Poinformował m.in., że firma obecnie buduje morskie farmy wiatrowe we Francji z turbinami 6 MW i zaznaczył, że to już „turbina schodząca", a w 2024 roku rozpocznie budowę farmy Gennaker, również na Bałtyku z turbinami 9 MW.

- W momencie, jak będziemy instalować te turbiny, to już będzie właściwie końcówka ich produkcji. Kolejny etap to jest turbina 15 MW i to jest pewnik – stwierdził Maciej Wagner.

- Myślimy, że mocy turbin będzie jeszcze rosła. Myślę że docelowo do około 20 MW, ale to nie będzie tak, że 20 MW stanie się standardem. Standard będzie wahał się w granicach 15 - 20 MW, z uwagi na m.in. logistykę, wielkości fundamentów i inne wyzwania- komentował Maciej Wagner.

Wskazał, że nie dla każdej lokalizacji 20 MW musi być odpowiednie, bo" szukamy optymalnego LCOE" ( LCOE (ang. levelized cost of electricity) to koszt produkcji energii w całym cyklu życia instalacji).

- Wyścig technologiczny będzie też nie tyle w skali ile w efektywności związanej z eksploatacją turbin wiatrowych - z ograniczaniem zużycia materiałów eksploatacyjnych, częstotliwości ich wymiany, bo „każda ingerencja eksploatacyjna powoduje straty produkcji”.

- Jest duża walka także o odchudzenie całej konstrukcji, bo ceny materiałów rosną. Spadek LCOE się zatrzymał właśnie z uwagi na wzrost kosztów produkcji więc ograniczanie kosztów produkcji to jest też kierunek gdzie postęp technologiczny powinien następować, żeby znowu uzyskać trend spadku kosztów energii z morskich farm wiatrowych - komentował Maciej Wagner.