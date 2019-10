Eesti Energia szuka innowacyjnych rozwiązań. Pula nagród w konkursie to 30 tys. euro

Grupa Eesti Energia po raz drugi organizuje konkurs Enefit Idea Hub - The Pitch. Inicjatywa ma inspirować m.in. studentów, start-upy oraz partnerów grupy do poszukiwania innowacyjnych pomysłów, mających szansę wprowadzić tradycyjną gospodarkę energetyczną w nową erę inteligentnych rozwiązań. Pula nagród w konkursie wynosi 30 tys. euro, a zgłoszenia można składać jeszcze do końca października - informuje Eesti Energia.