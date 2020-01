Efektywność energetyczna: na to stawia polski przemysł

Ponad 80 proc. firm z europejskiego sektora przemysłowego przewiduje wzrost inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych 3 lat. Zachętą do realizacji takich projektów są potencjalne oszczędności kosztów i wzrost zysków. Natomiast bariery dla takich inwestycji to ograniczone środki finansowe i wyzwania związane z oceną korzyści biznesowych z projektów - wynika z ankiety przeprowadzonej przez DB Energy oraz we.conect.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zachętą do realizacji projektów z obszaru efektywności energetycznej dla przemysłu w Europie są głównie potencjalne oszczędności kosztów energii i wzrost zysków oraz innowacje technologiczne ( po blisko 60 proc. wskazań).Niemniej na uwagę zasługuje, że 35 proc. ankietowanych firm wskazywało również rosnącą świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju jako zachętę do inwestycji. Odpowiednio 29 proc. i 24 proc. firm podkreślało presję regulacyjną lub zaostrzające się przepisy dotyczące zużycia energii i emisji CO₂ jako czynniki motywujące do inwestycji w energooszczędność. Jedynie 12 proc. wskazywało zmienność cen energii jako zachętę do inwestycji w efektywność energetyczną.- W Polsce potencjał redukcji kosztów to główny czynnik motywujący inwestycje energetyczne w przemyśle- powiedział Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy.Barierą dla inwestycji w efektywność energetyczną dla europejskiego przemysłu, jak pokazały wyniki przedmiotowej ankiety, są ograniczone środki finansowe oraz wyzwania z oceną korzyści biznesowych wynikających z projektów energooszczędnych ( po 41 proc. wskazań ankietowanych firm). Barier dla inwestycji z obszaru efektywności energetycznej nie widzi 18 proc. ankietowanych.Za najlepsze międzynarodowe i krajowe wytyczne prawne dla rozwoju strategii inwestycyjnej w obszarze efektywności energetycznej ankietowani (42 proc.) wskazywali klimatyczne Porozumienie Paryskie. Krajowe cele redukcji dwutlenku węgla to kolejny miernik ważny dla planowania takich strategii inwestycyjnych – tak uważa prawie 30 proc. ankietowanych przedstawicieli przemysłu.DB Energy uważa, że w Polsce zaostrzająca się presja regulacyjna jest jednym z ważnych czynników wpływających na decyzje o inwestycjach w poprawę efektywności energetycznej jednak przeważają czynniki finansowe.