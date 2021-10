Efektywność energetyczna to opłacalny biznes

Decydenci często nie są świadomi, jak ważna dla transformacji jest efektywność energetyczna, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwie domowym. Znaczenie efektywności energetycznej widać po rosnących cenach energii elektrycznej i gazu - zwiększając efektywność energetyczną, możemy łagodzić skutki tych podwyżek.

Uniknąć gwałtowności podwyżek

Duża rola budynków

Po pierwsze świadomość

Efekt kuli śnieżnej

Jak dodaje, w całym okresie 2021-2030 skumulowana wartość dodatkowych wydatków, których można uniknąć dzięki poprawie efektywności, osiągnie 51 mld zł.Zaznacza przy tym, że przedstawione w KPEiK zamierzenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej są dalece niewystarczające w kontekście nowych celów klimatycznych UE.- Inwestowanie w pierwszej kolejności w poprawę efektywności energetycznej jest bardziej opłacalną opcją niż proste zastąpienie emisyjnej energii źródłami niskoemisyjnymi. Cele klimatyczne wynikające z Porozumienia Paryskiego oraz regulacje klimatyczne Unii Europejskiej są tak ambitne, że ich realizacja będzie wymagała wykorzystania wszystkich technicznie wykonalnych i opłacalnych kosztowo, dostępnych potencjałów redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym szczególnie ograniczenia zapotrzebowania na energię i bardziej efektywnego jej wykorzystywania - dodaje Aleksander Śniegocki.- Pojawią się czynniki, które zmuszą nas do zmiany zachowań w gospodarstwie domowym. Musimy mieć bodziec ekonomiczny albo innego rodzaju czynnik, który przesunie decyzję w tę stronę. Na pewno wzrost cen energii będzie miał duży wpływ na jej oszczędzanie - mówi Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.W jego ocenie to, czego nam brakowało w ostatnich kilkunastu latach i czego brakuje także dzisiaj, to myślenie bardziej perspektywiczne.- Rząd krąży wokół kwestii podwyżek cen energii, podobnie krążyły rządy poprzednie, ten temat przerzucano z ręki do ręki jak kawałek gorącego żelaza. Przez długi czas politycy mówili, że ceny energii nie wzrosną, a jak już rosną, to tłumaczą, że winne temu są wyższe ceny CO2 albo że być może jest inna faza cyklu koniunkturalnego na świecie. Już zaczynamy się powoli przyzwyczajać do wyższych cen, ale jeśli te wzrosty nastąpią bardzo gwałtownie, to można się spodziewać oporu. Mam nadzieję, że od strony różnego rodzaju instytucji publicznych i samego rządu, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Klimatu będziemy mieli świadome podejście w tej sprawie, tzn. musimy uczciwie powiedzieć obywatelom, że wyższe ceny energii z nami zostaną i mogą być jeszcze wyższe, ale to nie znaczy, że wyższe muszą być nasze rachunki, ponieważ możemy zmniejszyć nasze zużycie energii - zaznacza Maciej Bukowski.Jego zdaniem trzeba wesprzeć gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w przełamaniu barier na drodze ku zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym barier kompetencyjnych.- W Polsce mamy kilka milionów budynków indywidualnych oraz wielorodzinnych i publicznych, które mają ogromny potencjał termomodernizacji. Jesteśmy krajem, który już ogromne postępy w tej kwestii poczynił, ale jest jeszcze długa droga, zanim dotrzemy do wszystkich - przypomina Marta Babicz, dyrektorka Departamentu Funduszy Zewnętrznych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Informuje, że NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Klimatu oraz Ministerstwem Rozwoju prowadzą intensywne prace nad tym, jak dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej albo nie dotarli do programu Czyste Powietrze.- Jedną z głównych przeszkód na drodze do poprawy efektywności energetycznej jest brak fachowej orientacji w dostępnych technologiach - ocenia Marta Babicz.Przekonuje, że zmiany w ustawie o efektywności energetycznej ośmieliły wielu samorządowców do tego, aby przyjść i zacząć rozmawiać z NFOŚiGW o potencjalnych projektach.- Mamy nadzieję, że wytyczne, które przygotowuje Ministerstwo Klimatu, przekonają wszystkich do tej formuły - dodaje Marta Babicz.- W pierwszej kolejności powinniśmy zaczynać od działań świadomościowych. Zwiększanie efektywności energetycznej to jest biznes. W znacznej części te działania już się ekonomicznie opłacają, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw - zapewnia Łukasz Jaworski, naczelnik Wydziału Programowania i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska.Jego zdaniem świadomość potrzeby głębokiej termomodernizacji budynków czy świadomość stosowania zasady, że po pierwsze efektywność energetyczna, nie jest powszechna.- To oznacza, że jeżeli nie zaczniemy od działań świadomościowych, to nasze środki publiczne możemy kierować nieefektywnie, a potencjał poprawy zachowań i stymulacji do pewnych działań nie zostanie wykorzystany - przekonuje Łukasz Jaworski.Jak to zadanie zostanie wykonane, to potem można przejść do kwestii związanych ze stymulowaniem inwestycji. Istotne jest dostrzeżenie faktu różnorodności podmiotów i potrzeb na rynku efektywności energetycznej. Dla jednych podmiotów, jak np. dla przedsiębiorstw, wystarczającym instrumentem były instrumenty typu zwrotnego, jak pożyczki preferencyjne. W przypadku innych obszarów już niekoniecznie to rozwiązanie będzie się sprawdzać, np. w przypadku głębokiej termomodernizacji budynków wydaje się, że udział komponentu bezzwrotnego w finansowaniu jest niezbędny.- Proces termomodernizacji budynków jest skomplikowany, nie wystarczy postawić styropianu przy ścianie. W budynku musi poprawnie działać proces wentylacji czy dystrybucji ciepła i chłodu, trzeba mieć wiedzę, jak to przeprowadzić. Do tego dochodzi wymiana źródeł ciepła i ich zasilenia - zwraca uwagę Andrzej Kaźmierski, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.Jak zaznacza, żeby to osiągnąć, musi być pewna podaż usług: usług doradczych, usług ESCO, a także usług finansowych - banki muszą zrozumieć, że inwestycje w efektywność energetyczną zwracają się.- W fotowoltaikę banki już uwierzyły i uznały, że warto się w to zaangażować, w przypadku efektywności energetycznej powinno być podobnie. Z czasem osiągniemy efekt kuli śnieżnej - zapewnia Andrzej Kaźmierski.O wyzwaniach związanych z efektywnością energetyczną dyskutowano w trakcie debaty Green Restart, zorganizowanej pod patronatem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie, podczas której zaprezentowano raport "Mniej znaczy więcej. Rola efektywności energetycznej w transformacji do neutralności klimatycznej" opracowany przez think-tank WiseEuropa we współpracy z firmą Danfoss Poland.