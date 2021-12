Efektywność sieci i magazynowanie: Tauron szuka nowych możliwości

W najnowszym odcinku cyklu „Energetyczne środy z Tauronem” dr inż. Paweł Poneta, dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji w Tauronie Polskiej Energii, mówi między innymi o znaczeniu innowacji, o współpracy ze start-upami oraz wielu kwestiach dotyczących obszaru badań i rozwoju. - Najbardziej uznanym modelem wdrażania innowacji na świecie są właśnie start-upy. Są to bardzo dynamiczne podmioty, które szybko się skalują i bardzo szybko rosną - wskazuje Paweł Poneta.

Sprostać nowym wyzwaniom

Ta filozofia tzw. otwartych innowacji wskazuje, że nie należy się ograniczać jedynie do pomysłów własnych pracowników, natomiast warto się otworzyć na rynek.- Powinniśmy wystawić na rynek wyzwania, które przed nami stoją i powinniśmy się skonfrontować z tym rynkiem - zaznacza Paweł Poneta. - W dzisiejszych czasach takim najbardziej uznanym modelem wdrażania innowacji na świecie są właśnie start-upy. Są to bardzo dynamiczne podmioty, które szybko się skalują, bardzo szybko rosną. Są w stanie dynamicznie odpowiadać na wyzwania, zmieniać szybko swoje priorytety i cele. Dzisiaj większość innowacji generowanych jest w tym świecie start-upowym. My poprzez ten program chcemy się otworzyć na te podmioty i umożliwić im realizację różnego rodzaju przedsięwzięć w postaci pilotaży, takich właśnie demonstratorów, na naszej infrastrukturze, żeby wygenerować pewną wartość dodaną dla obu stron - zaznacza Paweł Poneta.Tauron zatem jest w stanie postawić bardzo szybko pewne tezy i skonfrontować je z rzeczywistością. Natomiast start-up jest w stanie usprawniać swoją technologię w warunkach rzeczywistych, czyli w takich, do których nie miał dostępu.- Postawiliśmy ogólne priorytety w tym programie - wskazuje Paweł Poneta. - One odpowiadają na wyzwania, przed którymi stoi Tauron. Jest to przede wszystkim rozwój i efektywność sieci dystrybucyjnej, magazynowanie energii. Mamy również takie obszary, jak ciepłownictwo z priorytetem ukierunkowanym na „zazielenienie" ciepłownictwa. Mamy również takie obszary, jak cyfryzacja i efektywność - wylicza Paweł Poneta.Jednocześnie wskazuje, że przed laty start-upy realizowały głównie zadania związane ze stosunkowo prostym rozwojem aplikacji dla klientów. Natomiast obecnie angażują się one w poważne tematy, jak rozwój nowych źródeł „ozowych" lub elementów infrastruktury, na przykład magazynów energii. Są to zatem coraz istotniejsze przedsięwzięcia.Z Pawłem Ponetą rozmawiamy również między innymi o elektromobilności oraz o wirtualnej elektrowni Taurona, gdzie do systemu przyłączane są jednostki wytwórcze spółki, a także magazyny energii oraz instalacje odbiorcze kontrahentów zewnętrznych. Dzięki temu systemowi możliwe jest zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych odnawialnych źródeł energii.