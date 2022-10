Ekolodzy nie oprotestują budowy polskiego atomu. Mają jednak wątpliwości

Organizacje ekologiczne i aktywiści klimatyczni nie zamierzają oprotestowywać decyzji o budowie polskiej elektrowni jądrowej. Część z nich uważa jednak, że budowa atomu nie rozwiąże palących problemów polskiej energetyki.

Zdania wśród samych aktywistów są podzielone. Niektórzy uważają, że decyzja w sprawie budowy wymaga konsultacji z ekspertami.

Organizacje ekologiczne podkreślają, że budowa siłowni jądrowej zajmuje dużo czasu i często doświadcza opóźnień.

Według ekologów trzeba stawiać głównie na OZE, zwłaszcza że jest ono tańsze od atomu.

Greenpeace przestrzega przed ceną i czasem budowy elektrowni

Jak oceniła w rozmowie z WNP.PL rzeczniczka prasowa organizacji Katarzyna Bilewska, „realizacja projektów atomowych trwa niezwykle długo, budowane w przeszłości i obecnie elektrownie jądrowe mają wieloletnie opóźnienia.”

- Tymczasem kryzys klimatyczny wymaga działań natychmiastowych, bo kraje uprzemysłowione, w tym Polska muszą pilnie odchodzić od spalania paliw kopalnych. Program budowy reaktorów jądrowych wystartował w 2009 roku i do dziś nie ma żadnego wymiernego efektu - oprócz wydania około miliarda złotych. Warto też pamiętać o kosztach. Wyprodukowanie energii elektrycznej w elektrowni jądrowej jest trzykrotnie droższe od energii produkowanej z wiatru czy słońca. Pieniądze, które mają zostać wydane na realizację programu jądrowego znacznie sensowniej byłoby zainwestować w OZE - podkreśliła.

Ponadto dodała, że „elektrownie atomowe z dużymi blokami o mocy 1-1,5 GW przyczynią się do jeszcze większej centralizacji systemu energetycznego, który w czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i coraz bardziej dotkliwych jego skutków powinien być rozproszony.”

- W systemie rozproszonym, którego kluczowym elementem są odnawialne źródła energii, nie ma miejsca na wielkie bloki atomowe, węglowe czy gazowe. Duże jednostki energetyczne skutkują bowiem mniejszą elastycznością i dużą wrażliwością systemu na awarie, czego doświadczamy już teraz w przypadku bloków węglowych - skonstatowała.

WWF uważa, że atom to zasłona dla utrzymywania barier rozwoju OZE

Według szefa WWF Polska Mirosława Proppe pojawienie siłowni jądrowej nie rozwiąże dwóch bieżących problemów, a więc wysokiej ceny energii oraz braku mocy wytwórczych.

- Ceny energii są pochodną wielkości nakładów na wybudowanie źródła energii, koszty jego eksploatacji i utrzymania, kosztu i dostępności paliwa (jeśli jest konieczne) w okresie całego przewidywanego czasu użytkowania danego źródła. Na koszt energii z siłowni jądrowej duży wpływ mają nakłady na systemy bezpieczeństwa elektrowni, system chłodzenia oraz sam reaktor. Jak pokazuje przykład brytyjskiej Hincle Point 2, zagwarantowanie przez rząd brytyjski (czyli podatnika) wysokich cen odbioru prądu z tej elektrowni nie pozwala od wielu dekad na sfinansowanie jej budowy. Problemy techniczne z francuskimi siłowniami atomowymi, które wystąpiły w ostatnich miesiącach, dowodzą, że jak każda inna, ta technologia wytwarzania nie jest wolna od awaryjności i przerw w pracy - powiedział Proppe WNP.PL.

Jak dodał, „drugi problem - kończących się technicznych możliwości wytwórczych wysłużonych polskich siłowni węglowych - to sprawa najbliższych lat, dekady. Brak ich zastępowalności nowymi źródłami wynika z zakazów (zasada 10H, brak możliwości budowania linii bezpośrednich dla odbiorców przemysłowych) i ograniczeń (przepustowość sieci dystrybucyjnych). Uruchomienia nowych źródeł potrzebujemy pilnie w perspektywie od kilku do 15 lat - w tym czasie możliwe do uruchomienia są jedynie wiatrowe siłownie lądowe i morskie, fotowoltaika.”

- Podsumowując, ewentualna siłownia jądrowa powstanie w Polsce za około 20 lat (wszystkie projekty realizowane w Europie mają opóźnienia), czyli nie zastąpi na czas wypadających obecnie źródeł węglowych, a jej energia będzie znacznie droższa. Niezależnie od decyzji w sprawie elektrowni jądrowej, najpilniejszą kwestią z punktu widzenia polskiego społeczeństwa i gospodarki jest odblokowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Rozpoczynanie dyskusji o atomie to zasłona dymna dla utrzymywania barier rozwoju OZE - stwierdził Proppe.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest podzielony w sprawie elektrowni, chce konsultacji

- Nie możemy wypowiedzieć się w sposób jednoznaczny - zdania wśród nas są podzielone. Naszym zdaniem sprawa powinna zostać rozważona przez ekspertki i ekspertów w ramach niezależnej rady klimatycznej, o której powołanie apelujemy od początku działalności. Decyzja ta jest niezwykle istotna, zwłaszcza z uwagi na to, jak wiele zasobów musi zostać zaangażowanych do zbudowania elektrowni, dlatego uważamy, że nie powinna ona być podejmowana z pobudek politycznych, a w oparciu o twarde, naukowe analizy, najlepiej przy włączeniu głosów strony społecznej - czytamy w oświadczeniu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przesłanego WNP.PL.

Extinction Rebellion nie ma stanowiska na temat konkretnych rozwiązań technologicznych

- Naszym postulatem jest odejście od paliw kopalnych i powołanie panelu obywatelskiego, którego decyzje będą wiążące dla rządu - wyjaśnili WNP.PL przedstawiciele Extinction Rebellion.

Extinction Rebellion (z ang. Rebelia Zagłady) to międzynarodowy ruch wykorzystujący pokojowe działania bezpośrednie i obywatelskie nieposłuszeństwo w celu przekonania rządów walki z kryzysem klimatycznym.