Ekolodzy postulują 65-procentowy cel redukcji emisji już do 2030 roku

- WWF wzywa do wyznaczenia nowego celu - ograniczenia emisji (gazów cieplarnianych - przyp. red.) do roku 2030 na poziomie 65 proc. Można tego dokonać korzystając z już skomercjalizowanych rozwiązań. Musimy tylko przyspieszyć ich wdrażanie i zaprzestać finansowania tego, co podkopuje nasze cele - na przykład infrastruktury służącej paliwom kopalnym - stwierdziła Ester Asin, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF w wystąpieniu podczas EEC Online.

Podczas sierpniowej edycji EEC Online jej uczestnicy mówili m.in. o perspektywach Europejskiego Zielonego Ładu.

Punkt widzenia WWF zaprezentowała Ester Asin, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF.

- Musimy wykorzystać nadarzającą się okazję i dokonać zmiany - dzięki prawdziwie zielonemu ożywieniu gospodarczemu, zgodnemu z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu- powiedziała Ester Asin.