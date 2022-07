Ekolodzy przypierają do ściany Zygmunta Solorza

Greenpeace Polska poinformowało, że grupa ZE PAK przegrała w sądzie z ekologami w sprawie rozbudowy odkrywki węgla brunatnego Tomisławice w województwie wielkopolskim. Najwyższy Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję organów środowiskowych nakazującą przygotowania przez spółkę raportu oceny oddziaływania na środowisko. ZE PAK odpowiada, że odkrywka może nadal legalnie pracować.

Eksploatacja węgla na odkrywce Tomisławice prowadzona jest od września 2011 r. Koncesja pozwala na wydobycie z odkrywki do końca 2030 r.

ZE PAK zapowiada, że eksploatacja odkrywki Tomisławice zakończy się na 6 lat przed upływem ważności koncesji, czyli do końca 2024 r.

Odkrywka Tomisławice to część kopalni Konin, należącej do grupy ZE PAK. Grupa ZE PAK kontrolowana jest przez Zygmunta Solorza.

Jak poinformował Greenpeace, Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) podtrzymał decyzję organów środowiskowych nakazującą przygotowania przez spółkę raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Pozwolenia i zgody

Greenpeace przypomina, że funkcjonowanie kopalni odkrywkowej wymaga realizacji szeregu przedsięwzięć polegających między innymi na rozbudowie i eksploatacji infrastruktury koniecznej do odwadniania odkrywki, bez których wydobycie węgla brunatnego jest niemożliwe.

ZE PAK wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu o wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę tej infrastruktury.

- RDOŚ nakazał spółce ZE PAK przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie raportu środowiskowego w obawie o znaczące pogorszenie stanu środowiska. Obie decyzje RDOŚ w Poznaniu zostały podtrzymane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jedna z nich jest już prawomocna i ostateczna, drugą ZE PAK zaskarżył do sądów administracyjnych. W ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki. Oznacza to, że ZE PAK musi przygotować wymagany prawem raport oceny oddziaływania na środowisko. Od decyzji sądu nie można już się odwołać - informuje Greenpeace.

Wydobycie trwa

- Od początku alarmowaliśmy, że działalność należącego do Zygmunta Solorza ZE PAK negatywnie wpływa na środowisko, w szczególności na Noteć i ikoniczne jezioro Gopło. Odwodnienie związane z wydobyciem węgla spowodowało znaczne obniżenie się poziomu wody w jeziorach pojezierza gnieźnieńskiego i Noteci. Do tego dochodzi do zanieczyszczenia wody w wyniku zrzutu ścieków kopalnianych z odkrywki. Niestety ZE PAK, pomimo nakazu organów by zbadać wpływ działalności odkrywki na środowisko rozbudowuje inwestycje i kontynuuje wydobycie. Bycie miliarderem nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa - powiedziała Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace.

Greenpeace wskazuje, że ZE PAK mimo braku odpowiednich decyzji dwa lata temu rozpoczął wykonanie obu przedsięwzięć.

Jak wynika z informacji zebranych przez Greenpeace oraz z pozyskanych zdjęć satelitarnych rozbudowa infrastruktury została już zrealizowana mimo nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, niesporządzenia raportu środowiskowego i przy braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Na terenach gdzie infrastruktura odwadniająca odkrywkę miała być dopiero budowana, w najlepsze trwa już wydobycie węgla. Greenpeace złożył w tej sprawie zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz RDOŚ - poinformowano.

Eksploatacja kopalni jest nadal możliwa

Poprosiliśmy ZE PAK o komentarz do tej sprawy.

- Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło w postępowaniu zainicjowanym wyłącznie przez spółkę (KWB Konin) i potwierdza jedynie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem spółki. Orzeczenie nie ma charakteru nakazowego i nie potwierdza jakichkolwiek naruszeń w związku z eksploatacją odkrywki Tomisławice - informuje WNP.PL Maciej Łęczycki, rzecznik grupy ZE PAK.

Jak zapewnia, kopalnia Konin prowadzi eksploatację odkrywki Tomisławice w oparciu o ważną do końca 2030 r. koncesję na eksploatację tego złoża.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZE PAK przy okazji publikacji wyników finansowych za 2021 eksploatacja tej odkrywki zakończy się na 6 lat przed upływem ważności koncesji, tj do końca 2024 r.

Decydujący jest głos wójta

Maciej Łęczycki przypomina, że udzielenie koncesji zostało poprzedzone wydaniem decyzji wójta gminy Wierzbinek z 7 sierpnia 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża Tomisławice w granicach gminy Wierzbinek.

- W ww. decyzji środowiskowej z 2007 został oceniony kompleksowo wpływ odkrywki na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko obejmowała również swoim zakresem wpływ odwodnienia zakładu górniczego na warunki wód powierzchniowych i podziemnych do końca eksploatacji odkrywki. Decyzja wójta jest ostateczna i prawomocna - przekonuje Maciej Łęczycki.

Niemniej jednak mając na uwadze potrzebę kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko do końca eksploatacji odkrywki, z uwzględnieniem zmienionych już warunków środowiska wskutek dotychczas prowadzonej działalności górniczej, spółka zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Tomisławice.

- Opracowywany raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie złożony w RDOŚ we wrześniu 2022 r. i będzie wykonany zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu RDOŚ w Poznaniu z dnia 21 października 2021 r. - zapowiada Maciej Łęczycki.

Tomisławice mogą dać nawet 41 mln ton węgla

Odkrywka Tomisławice to część kopalni Konin, należącej do grupy ZE PAK. Zdejmowanie nadkładu na odkrywce Tomisławice rozpoczęto w maju 2010 roku. Złoże to zalega w większości na terenie gminy Wierzbinek, w województwie wielkopolskim. Zasoby przemysłowe oszacowano na 41 mln ton.

Eksploatacja węgla na tej odkrywce prowadzona jest od września 2011 r. Odstawa surowca do elektrowni odbywa się przy wykorzystaniu transportu samochodowego i kolejowego.

Kopalnia zapewnia, że już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną wyrobiska.

Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie między innymi kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny o powierzchni ponad 200 ha.

Grupa ZE PAK kontrolowana jest przez Zygmunta Solorza, który pośrednio posiada 65,96 proc. akcji.

