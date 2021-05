Ekolodzy: Turów szansą na początek zaplanowanego końca węgla w Polsce

Negocjacje prowadzone w pośpiechu przez polski rząd w sprawie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów nie rozwiązują rzeczywistego problemu, jakim jest brak daty odejścia Polski od węgla, a pozew Czech do TSUE to tylko jedna z konsekwencji nieodpowiedzialnej polityki energetycznej rządu i spółki PGE – uważają ekolodzy z Eko-Unii, Fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, Greenpeace i Fundacji Frank Bold.

Jak długo jeszcze będzie pracował kompleks Turów?

Ekolodzy podali, że Elektrownia Turów produkuje rocznie średnio nieco ponad 3 proc. krajowej energii. Kuba Gogolewski, koordynator projektów w Fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” uważa, że dojdzie do zamknięcia kompleksu Turów najpóźniej w 2030 roku.–Mitem jest, że bez funkcjonowania Turowa zabraknie nam prądu w gniazdkach. Zaś dane ekonomiczne są bezlitosne: wzrost kosztu kapitału i ubezpieczenia wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 doprowadzą do zamknięcia elektrowni i kopalni Turów najpóźniej w 2030 roku- mówi Kuba Gogolewski, cytowany w komunikacie.- Czas pogodzić się z rzeczywistością i podać datę zamykania bloków w elektrowni oraz zaplanować programy osłonowe dla osób zwalnianych w wyniku powolnego, lecz nieuniknionego spadku zatrudnienia w kompleksie. To zadania dla PGE oraz ministra Jacka Sasina – stwierdza Kuba Gogolewski.Ekolodzy wskazują, że ostatni tydzień był niespokojny w polskiej energetyce. Stwierdzają, że wydarzenia takie jak dwie awarie zatrzymujące pracę elektrowni Bełchatów czy decyzja TSUE w sprawie Turowa podniosły temperaturę dyskusji wokół transformacji energetycznej.– Ostatnie dni dobitnie pokazują, że węgiel wcale nie jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, a zamiast szumnie zapowiadanego ładu, w energetyce panuje chaos. Premier Morawiecki i jego rząd muszą w końcu przestać ignorować potrzebę transformacji energetycznej i pilnie przygotować plan szybkiego odejścia od węgla- komentuje Joanna Flisowska, szefowa działu Klimat i Energia z Greenpeace Polska, cytowana w komunikacie.- Potrzebujemy nowoczesnego, rozproszonego systemu opartego o odnawialne źródła energii, a także inwestycji w efektywność energetyczną. W dobie kryzysu klimatycznego tylko tak można zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne, ale i bezpieczną przyszłość – dodaje Joanna Flisowska.