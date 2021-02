Eksperci: Polska polityka energetyczna do 2040 r. mało ambitna

Założenia polskiej polityki energetycznej do roku 2040 są mało ambitne, ale dokument jest krokiem w dobrą stronę - wskazywali niektórzy przedstawiciele branży odnawialnych źródeł energii podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Zdaniem prezesa zarządu firmy Foton Technik Sp. z o.o Michała Skorupy z dokumentu wynika, iż dalszy rozwój rynku i transformacja energetyczna Polski stanowi nie tylko wyzwanie, ale proces, który wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku i akceptacji tego, by transformacja faktycznie mogła się dokonać.

W ramach przyjętych założeń polityki energetycznej do 2040 roku zielona energia ma stać się jednym z filarów, a jej udział ma wzrosnąć we wszystkich sektorach. Co najmniej 23 proc. miksu energetycznego w 2030 r ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zdaniem prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusza Gajowieckiego, założenia polskiej polityki energetycznej są mało ambitne jeśli chodzi o OZE. Dokument ten - jak mówił - "przedstawia kierunek transformacji, jednak nie wykorzystuje pełnego potencjału OZE w Polsce ani trendu światowego, który obecnie jest realizowany w Europie i na świecie przez największe gospodarki".

Jak ocenił Gajowiecki podczas debaty "Czysta, żywa energia. Inwestycje w OZE", dokument przedstawiony przez rząd reprezentuje również "mało ambitne podejście do przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce". Prezes zarządu PSEW podkreślił, że "niepokoi to inwestorów, którzy chcieliby przyłożyć się do zwiększenia możliwości transformacji w naszym kraju". Jak wskazał Gajowiecki, obecnie szybszy rozwój szczególnie energetyki wiatrowej nie może być realizowany ze względu na "sztuczne bariery regulacyjne, które hamują rozwój projektów".

Gajowiecki powiedział, że według kalkulacji PSEW Polska mogłaby zaoszczędzić kilka miliardów złotych na zwiększeniu produkcji energii z tanich źródeł, takich jak wiatr czy fotowoltaika. Według niego bardziej ambitny cel energetyczny jest realny, ale wymaga "odważnych decyzji politycznych". Dokument przedstawiający politykę energetyczną Polski do roku 2040 jest natomiast - zdaniem Gajowieckiego - "pewnym kompromisem".

Partner w firmie Dentons Agnieszka Kulińska podczas debaty podkreśliła, że nie został opublikowany pełen tekst polityki energetycznej, a "rozmawiamy o streszczeniu i prezentacji", gdyż całość dokumentu zostanie opublikowana w "Monitorze Polskim" dopiero z uchwałą. Jej zdaniem w zarysie polityki energetycznej do 2040 r. położono "wyraźnie widoczny akcent na fotowoltaikę". W opinii Kulińskiej niewiele miejsca poświęcono energetyce wiatrowej na lądzie. "Będzie się rozwijać, ale nie wiadomo nic więcej - w otoczeniu regulacyjnym rozwój ten teraz jest dość mocno niemożliwy. W offshore mamy nowe regulacje, jeśli chodzi o fotowoltaikę, dokument przewiduje wzrosty, ale nie jest jasne, jak ma to być stymulowane" - zwróciła uwagę.

Zdaniem prezesa zarządu firmy Foton Technik Sp. z o.o Michała Skorupy, powstanie polityki energetycznej dla Polski do roku 2040 to dobry krok. "Będzie drogowskazem wyznaczającym fundamentalne kierunki dalszego rozwoju" - ocenił i podkreślił, że jego zdaniem z dokumentu wynika, iż dalszy rozwój rynku i transformacja energetyczna Polski stanowi nie tylko wyzwanie dla sektora energetyki zawodowej i spółek dystrybucyjnych lub spółek obrotu, ale proces, który wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku i akceptacji tego, by transformacja faktycznie mogła się dokonać.

Prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o Grzegorz Wiśniewski ocenił, że dokument polityki energetycznej Polski do 2040 r. trudno jest krytykować, gdyż podobnego nie było w kraju od 2012 roku. "Przez dziesięć lat działaliśmy bez żadnego kierunkowskazu, na bazie doraźnych decyzji i próby realizacji pewnych punków w polityce unijnej" - powiedział. "Nie był to okres, który sprzyjał ukształtowaniu procesów inwestycyjnych na miarę wyzwań, które mamy".

Wiśniewski stwierdził, że zawartość polityki energetycznej do 2040 r. wynika z zestawu dyrektyw, które wchodziły w skład tzw. "pakietu zimowego". "Punkt wyjścia był mało ambitny, wszystkie dyrektywy dotyczące rynku energii zakładały, że będziemy mieli redukcję emisji w roku 2030 na poziomie 40 proc. Po drodze jednak mamy Zielony Ład, minimum 55 proc. redukcji. To dokument, który absolutnie nie wpisuje się w politykę UE i cele, które teraz musimy realizować" - powiedział.

W jego opinii dokument ma niewłaściwe założenia, dotyczące np. ceny uprawnień do emisji, ustanowionej na poziomie 40 euro za tonę w 2030 roku. "My teraz taką cenę mamy. Zarówno ten miks, jak i skutki założeń w dokumencie będą takie, że będziemy mieli bardzo wysokie ceny energii. Większość nakładów pójdzie na dostosowanie energetyki konwencjonalnej do uciekającego celu redukcji emisji" - zaalarmował Wiśniewski. Podkreślił, że w jego opinii dokument polityki energetycznej do 2040 r. nie odpowiada obecnym wyzwaniom, również w zakresie energetyki jądrowej. "Zakładam, że to dokument przejściowy i że będzie aktualizowany razem z aktualizacją dyrektyw. Wygląda, że zakłada on spowolnienie zamiast masowego przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej" - stwierdził Wiśniewski.